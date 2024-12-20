«Сафонов выше Акинфеева по потенциалу, но Игорь реализовал его на 100%, а Матвей пока нет. С Доннаруммой они равны». Сарычев о вратаре «ПСЖ»

Валерий Сарычев считает, что Матвей Сафонов может превзойти Игоря Акинфеева.

– Как оцените уровень вратарей в РПЛ?

– Как высокий. Наши ребята не уступают европейцам. Кто из иностранцев проявил себя на этой позиции в последние годы? Не припомню ярких имен. Вот и ответ.

– Ваша оценка перспектив Сафонова в «ПСЖ»?

– Играть за границей очень тяжело чисто психологически. От тебя ждут сразу чего-то феноменального. В Матвее увидели потенциал, считаю, что он очень высок. Вопрос в том, насколько он этот потенциал способен развить.

Но то, что он попал в топ-клуб европейского футбола, уже очень хорошо. Да, у Матвея сильный конкурент, и основа прогресса – психология и трудолюбие. Это вроде бы банальные слова, и надо пояснять на примерах, на образе. Я как-то рассказывал парню, у которого был сильнейший конкурент, на примере одного образа.

– Какого?

– Говорил следующее: «Ты когда-нибудь ловил маленькую птицу? Нет? Представь, что поймал и держишь в кулаке, а она все время хочет вырваться, и нельзя разжимать кулак – тут же выпорхнет. Поймал – и держи крепко, не ослабляй».

Так нужно относиться к тренировкам и играм. По потенциалу Матвей и Доннарумма равные вратари.

– А Сафонов и Акинфеев?

– Матвей по потенциалу выше. Но Акинфеев использовал свой потенциал на сто процентов, Матвей пока нет. Если использует, будет лучше Игоря . Если нет – то нет, – сказал бывший голкипер «Торпедо».