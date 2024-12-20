Мостовой считает, что «Спартак» не поборется за чемпионство без Угальде: «Форвард с 15 голами – это ни фига себе!»
Александр Мостовой высказался о минусах ухода Манфреда Угальде для «Спартака».
Ранее появлялась информация, что за нападающим красно-белых следят «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсенал».
– Уход Угальде зимой поставит крест на «Спартаке» в чемпионской гонке?
– Думаю, что да, конечно. Нападающий, который забил уже 15 мячей – это ни фига себе! Столько еще играть до конца чемпионата. Может и еще забить.
А как без нападающего? Всегда говорил, что если хочешь чего-то добиваться, у тебя должен быть нападающий, который способен забивать много мячей, тогда ты будешь выигрывать, – заявил экс-игрок «Спартака».
Мостовой об интересе к Угальде: «Агенты будут отправлять его в «Барсу», «Реал» и «Баварию», чтобы выбить лучшие условия и нажиться. «Спартаку» надо быть бдительным»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «ВсеПроСпорт»
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