Мостовой считает, что «Спартак» не поборется за чемпионство без Угальде: «Форвард с 15 голами – это ни фига себе!»

Александр Мостовой высказался о минусах ухода Манфреда Угальде для «Спартака».

Ранее появлялась информация , что за нападающим красно-белых следят «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсенал».

– Уход Угальде зимой поставит крест на «Спартаке» в чемпионской гонке?

– Думаю, что да, конечно. Нападающий, который забил уже 15 мячей – это ни фига себе! Столько еще играть до конца чемпионата. Может и еще забить.

А как без нападающего? Всегда говорил, что если хочешь чего-то добиваться, у тебя должен быть нападающий, который способен забивать много мячей, тогда ты будешь выигрывать, – заявил экс-игрок «Спартака».

Мостовой об интересе к Угальде: «Агенты будут отправлять его в «Барсу», «Реал» и «Баварию», чтобы выбить лучшие условия и нажиться. «Спартаку» надо быть бдительным»