Мостовой об интересе «Сити», «Челси» и «Арсенала» к Угальде: «Агенты будут отправлять его в «Барсу», «Реал» и «Баварию», чтобы выбить лучшие условия и нажиться. «Спартаку» надо быть бдительным»
Александр Мостовой высказался об интересе топ-клубов АПЛ к Манфреду Угальде.
Сообщалось, что за нападающим «Спартака» следят «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсенал».
«Интерес «Арсенала», «Челси» и «Манчестер Сити» к Угальде? Прям все сразу – очень сомневаюсь. Думаю, это далеко не последняя такая новость. Агенты сейчас будут отправлять Угальде в «Барсу», «Реал» и «Баварию», чтобы выбить ему лучшие условия по контракту и нажиться. «Спартаку» надо быть бдительным.
Конечно, у Манфреда есть потенциал играть в европейском топ-клубе, но не нужно верить всему, что пишут СМИ. Это всего лишь трансферные слухи», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Угальде забил 15 мячей и сделал 2 результативные передачи в текущем розыгрыше Мир РПЛ по футболу. Костариканец возглавляет гонку бомбардиров чемпионата.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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