Лепсая о новости про желание «Ман Сити», «Арсенала» и «Челси» купить Угальде у «Спартака»: «Манфредом интересуются в Англии, это факт. Но прямой переход маловероятен»

Теймураз Лепсая подтвердил интерес клубов АПЛ к Манфреду Угальде.

По информации TBR Football, «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Сити» рассматривают возможность подписания нападающего «Спартака », лидирующего в гонке бомбардиров Мир РПЛ .

«Очень сильно сомневаюсь, что Угальде перейдет в английские клубы. Очевидно, что им интересуются в Англии, это факт. Манфред много забивает, очень ярко провел последнюю часть осеннего отрезка.

Не представляю, как технически организовать переход из российского клуба в АПЛ . Прямой переход маловероятен. Можно задействовать какие-то механизмы, схемы, самовыкуп, но в прямой переход не особо верится», – сказал футбольный агент.