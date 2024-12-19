Лепсая о новости про желание «Ман Сити», «Арсенала» и «Челси» купить Угальде у «Спартака»: «Манфредом интересуются в Англии, это факт. Но прямой переход маловероятен»
Теймураз Лепсая подтвердил интерес клубов АПЛ к Манфреду Угальде.
По информации TBR Football, «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Сити» рассматривают возможность подписания нападающего «Спартака», лидирующего в гонке бомбардиров Мир РПЛ.
«Очень сильно сомневаюсь, что Угальде перейдет в английские клубы. Очевидно, что им интересуются в Англии, это факт. Манфред много забивает, очень ярко провел последнюю часть осеннего отрезка.
Не представляю, как технически организовать переход из российского клуба в АПЛ. Прямой переход маловероятен. Можно задействовать какие-то механизмы, схемы, самовыкуп, но в прямой переход не особо верится», – сказал футбольный агент.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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