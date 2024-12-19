Федорищев о коррупции в судействе: «99% там – порядочные, честные. Но есть люди, которые занимаются теми вещами. На воре и шапка горит»
Ранее губернатор Самарской области рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе», а также заявил, что в коррупционных схемах участвуют «порядка десяти» команд Мир РПЛ.
«Не ожидал такой реакции [на мои слова]. Когда мы обсуждали с РФС, с Дюковым, с Каманцевым те или иные подходы, они мне говорили о том, что если мы будем действовать в открытую, то наверняка это вызовет резонанс. Потому что проблема системная.
Там 99% людей – профессионалы, порядочные, честные, и в судейском корпусе. Но есть еще люди, которые занимаются теми вещами. На воре и шапка горит. Как только ты об этом скажешь, на следующий день посыплются заявления: «Нет такого». Ну вот они посыпались.
Мы не ожидали публичной реакции. Сейчас этим плотно занимаются соответствующие структуры. Мы хотели бы навести порядок у себя дома», – сказал Федорищев в программе «Очная ставка».
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