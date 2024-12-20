Дюков о словах Федорищева про коррупцию в судействе: «Это не украшает наш футбол. Нужно дождаться результатов расследования»
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе», а также заявил, что в коррупционных схемах участвуют «порядка десяти» команд Мир РПЛ.
«Если говорить о том, что разочаровало в этом году, то, это наверное, два события.
Прежде всего, это то, что до сих пор пока не принято решение о возвращении наших сборных команд и наших клубов в официальные международные турниры.
Второе событие, это то, что произошло в конце года, а именно заявление, которое сделал губернатор Самарской области. Это, конечно, не украшает наш футбол.
Нам нужно дождаться результатов расследования, которое проводят правоохранительные органы. Но, безусловно, это обращение и заявление привлекло внимание к футболу, но не то внимание, на которое мы рассчитывали», – сказал президент РФС.
Самарский губернатор против российского футбола. Только главное – коротко
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