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Винисиус и Эрмосо обменялись футболками. Дженни выложила фото и назвала бразильца другом

Винисиус Жуниор встретился с Дженнифер Эрмосо.

Полузащитница сборной Испании, выступающая за «Тигрес», опубликовала совместную фотографию с вингером «Реала» после того, как обменялась с ним футболками. В подписи к снимку Эрмосо называет бразильца своим другом.

Винисиус оставил эмодзи в комментариях под постом: «❤️🙏🏿».

Фото: instagram.com/jennihermoso

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Дженнифер Эрмосо
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