Винисиус и Эрмосо обменялись футболками. Дженни выложила фото и назвала бразильца другом

Винисиус Жуниор встретился с Дженнифер Эрмосо.

Полузащитница сборной Испании , выступающая за «Тигрес », опубликовала совместную фотографию с вингером «Реала » после того, как обменялась с ним футболками. В подписи к снимку Эрмосо называет бразильца своим другом.

Винисиус оставил эмодзи в комментариях под постом: «❤️🙏🏿».

Фото: instagram.com/jennihermoso