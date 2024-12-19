Винисиус и Эрмосо обменялись футболками. Дженни выложила фото и назвала бразильца другом
Винисиус Жуниор встретился с Дженнифер Эрмосо.
Полузащитница сборной Испании, выступающая за «Тигрес», опубликовала совместную фотографию с вингером «Реала» после того, как обменялась с ним футболками. В подписи к снимку Эрмосо называет бразильца своим другом.
Винисиус оставил эмодзи в комментариях под постом: «❤️🙏🏿».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Дженнифер Эрмосо
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