«От чернокожего ждут фразы «да, сэр», выходящее за рамки воспринимается как высокомерие. Вини должен опустить голову и играть молча в глазах общества». Журналистка Лакомб о расизме

Журналист Милли Лакомб объяснила причины расизма в адрес Винисиуса Жуниора.

«В матче с Венесуэлой (1:1) Вини стал одним из самых ярких игроков первого тайма. Он играл свободно и превратил защиту соперника в ад. Но было видно, что когда мяч попадал к нему, трибуны ругались и освистывали.

Почему это так? Потому что Вини завоевывает репутацию нарушителя спокойствия. Надоедливый, сердитый, склочный, громогласный.

Это восприятие берет свое начало в расизме. От чернокожего человека в обществе ждут [реакции в духе] «Да, сэр» и «Да, мэм». Все, что выходит за рамки этого, воспринимается как раздражительность, высокомерие, головная боль.

В глазах этого общества Вини должен опустить голову и играть молча, не жалуясь, не навязываясь, не выказывая негодования. Разве не здорово быть неприлично богатым и зарабатывать на жизнь футболом? [Якобы] ему нужно успокоиться», – заявила журналистка, комментатор, писатель и сценаристка Лакомб в своей колонке для UOL.