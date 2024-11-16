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  • «Расизм в адрес Винисиуса облачится в новые одеяния. Победит версия о том, что он раздражает и злит». Журналистка Лакомб о бразильце
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«Расизм в адрес Винисиуса облачится в новые одеяния. Победит версия о том, что он раздражает и злит». Журналистка Лакомб о бразильце

Журналистка Милли Лакомб высказалась о расизме в адрес Винисиуса.

«Дошло до того, что латиноамериканские болельщики освистывают Винисиуса, когда он получает мяч.

Теперь мы увидим каскадный эффект. Есть вероятность, что с каждой игрой Вини будет все больше злиться из-за ситуации на поле. Чем больше он будет злиться, тем больше на него будут вешать ярлыки «высокомерного», «смутьяна».

Вскоре расизм, жертвой которого он стал, отойдет на второй план. Победит версия о том, что он раздражает и злит. И по этой причине его преследуют на поле и на трибунах. Расизм облачится в новые одеяния и сменит форму.

Последствия предрассудков очень глубоки, их не всегда легко заметить. Репутация высокомерного и мелочного человека, которая падает на тех, кто осмеливается высказаться, – классика обновления предрассудков. Это вопрос точки зрения.

Есть те, кто считает, что расизм, сексизм, женоненавистничество – это скучно. А есть те, кто называет скучными тех, кто борется с ними.

Как долго Вини будет мириться с таким изменением повестки и как эта несправедливость повлияет на его карьеру, пока неизвестно», – заявила журналистка, комментатор, писатель и сценаристка Лакомб в своей колонке для UOL.

«Этот кошмар не может умереть». Винисиус обречен

Опубликовано: Sports
Источник: UOL
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дискриминация
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