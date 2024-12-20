Винисиус выступил с речью на ужине «Реала» после приза The Best: «Спасибо, без вас эта награда была бы невозможна. Вы – часть моей семьи»
Винисиус выступил с речью перед игроками и персоналом «Реала».
Вингер «Реала» получил награду ФИФА The Best-2024 как лучший футболист года.
Во время командного ужина бразилец поблагодарил партнеров и отметил их роль в достижении этой индивидуальной награды.
«Спасибо вам всем, без вас эта награда была бы невозможна. Вы – часть моей семьи, и находится рядом с вами каждый день для меня очень важно.
Лука, Лукас, Себальос, Феде... Те из вас, кто видел меня, когда я только приехал сюда мальчишкой. Эта победа для меня очень значима», – сказал Винисиус.
Речь нападающего была встречена аплодисментами. Кроме того, свои речи произнесли главный тренер «Реала» Карло Анчелотти, получивший награду лучшему тренеру года, а также Джуд Беллингем и Антонио Рюдигер, попавшие в команду года.
Изображение: t.me/LSR_RM/61999
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Bein Sports
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