Винисиус выступил с речью на ужине «Реала» после приза The Best: «Спасибо, без вас эта награда была бы невозможна. Вы – часть моей семьи»

Винисиус выступил с речью перед игроками и персоналом «Реала».

Вингер «Реала » получил награду ФИФА The Best-2024 как лучший футболист года.

Во время командного ужина бразилец поблагодарил партнеров и отметил их роль в достижении этой индивидуальной награды.

«Спасибо вам всем, без вас эта награда была бы невозможна. Вы – часть моей семьи, и находится рядом с вами каждый день для меня очень важно.

Лука, Лукас , Себальос , Феде ... Те из вас, кто видел меня, когда я только приехал сюда мальчишкой. Эта победа для меня очень значима», – сказал Винисиус .

Речь нападающего была встречена аплодисментами. Кроме того, свои речи произнесли главный тренер «Реала» Карло Анчелотти, получивший награду лучшему тренеру года, а также Джуд Беллингем и Антонио Рюдигер, попавшие в команду года.

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