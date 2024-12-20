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Винисиус выступил с речью на ужине «Реала» после приза The Best: «Спасибо, без вас эта награда была бы невозможна. Вы – часть моей семьи»

Винисиус выступил с речью перед игроками и персоналом «Реала».

Вингер «Реала» получил награду ФИФА The Best-2024 как лучший футболист года.

Во время командного ужина бразилец поблагодарил партнеров и отметил их роль в достижении этой индивидуальной награды.

«Спасибо вам всем, без вас эта награда была бы невозможна. Вы – часть моей семьи, и находится рядом с вами каждый день для меня очень важно.

Лука, Лукас, Себальос, Феде... Те из вас, кто видел меня, когда я только приехал сюда мальчишкой. Эта победа для меня очень значима», – сказал Винисиус.

Речь нападающего была встречена аплодисментами. Кроме того, свои речи произнесли главный тренер «Реала» Карло Анчелотти, получивший награду лучшему тренеру года, а также Джуд Беллингем и Антонио Рюдигер, попавшие в команду года.

Изображение: t.me/LSR_RM/61999

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Bein Sports
logoВинисиус Жуниор
logoКарло Анчелотти
logoРеал Мадрид
logoАнтонио Рюдигер
logoЛука Модрич
logoДжуд Беллингем
The Best
logoЛа Лига
logoФедерико Вальверде
logoЛукас Васкес
logoДани Себальос
logoСборная Бразилии по футболу
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