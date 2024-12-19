Винисиус о Мбаппе: «Всегда мечтал играть с ним, мы давно восхищаемся друг другом. В команде ни у кого нет тщеславия – мы здесь, чтобы привести «Реал» на вершину»

Винисиус Жуниор с уважением высказался о Килиане Мбаппе.

«Я его большой поклонник. Я отправлял ему множество сообщений, потому что всегда мечтал играть вместе с ним. Он действительно великий игрок. Мы уже давно восхищались друг другом.

У нас отличная команда, где все очень любят друг друга, ни у кого нет тщеславия. Мы здесь, чтобы вывести «Реал» на вершину, где он всегда должен быть», – сказал вингер «Реала ».