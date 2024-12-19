Глава апелляционного комитета Шведского футбольного союза подала в отставку из-за поддержки заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2034: «Не хочу ассоциироваться со шведским футболом»

Член руководства Шведского футбольного союза покинула пост из-за ЧМ-2034.

Керстин Элсерт, занимавшая пост главы апелляционного комитета, покинет свой пост в марте после ежегодного собрания. Свою отставку она объяснила протестом против ЧМ-2034 в Саудовской Аравии, которую поддержал в том числе Шведский футбольный союз.

– Это печально. Я больше не хочу иметь никакого отношения к шведскому футболу, когда это происходит.

– С чем связана ваша реакция?

– С тем, что такая страна, как Саудовская Аравия, будет проводить такой турнир. Они занимаются масштабным отмыванием репутации за счет спорта, как и ФИФА . Они молились за Саудовскую Аравию, чтобы она была единственным кандидатом. Швеция могла бы по крайней мере воздержаться, как это сделала Норвегия.

Мы говорим о диктатуре. Так было и в Катаре, но тогда было больше кандидатов и, возможно, была надежда, что чемпионат мира приведет к улучшению ситуации в стране. Но этого не произошло. Теперь, я думаю, с меня хватит. Я не очень доверяю ни УЕФА , ни ФИФА. Многие думали, что приход Джанни Инфантино приведет к переменам, но, похоже, этого не произошло.

Моя значимость в футболе равна нулю, и я мало что теряю. Точнее, не теряю ничего. Но я не хочу, чтобы меня ассоциировали со шведским футболом, – сказала Элсерт.

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