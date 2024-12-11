Сооснователь объединения трудовых мигрантов Непала о ЧМ-2034 в Саудовской Аравии: «Нас жестоко эксплуатируют, тысячи жизней в опасности. ФИФА не должна закрывать на это глаза»
Сегодня ФИФА объявила, что ЧМ-2034 пройдет в Саудовской Аравии. Amnesty International и еще 20 правозащитных организаций опубликовали совместное заявление с критикой этого решения в связи с рисками, связанными с правами человека.
«Нас, рабочих-мигрантов, жестоко эксплуатируют, и нашу уязвимость часто не замечают. Наши жизни имеют значение – мы опасаемся за жизни тысяч наших братьев и сестер-мигрантов, которые находятся в опасности.
ФИФА не должна закрывать на это глаза, жизнь мигрантов требует подотчетности и правосудия», – сказал сооснователь непальского движения за права трудовых мигрантов Shramik Sanjal Бхим Шреста.
Amnesty International о ЧМ-2030 и ЧМ-2034: «ФИФА показала, что ее приверженность правам человека – фикция. Есть риск 10 лет эксплуатации, дискриминации и репрессий, связанных с их флагманским турниром»
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