Правозащитники призвали ФИФА обеспечить защиту прав рабочих-мигрантов.

Сегодня ФИФА объявила, что ЧМ-2034 пройдет в Саудовской Аравии. Amnesty International и еще 20 правозащитных организаций опубликовали совместное заявление с критикой этого решения в связи с рисками, связанными с правами человека.

«Нас, рабочих-мигрантов, жестоко эксплуатируют, и нашу уязвимость часто не замечают. Наши жизни имеют значение – мы опасаемся за жизни тысяч наших братьев и сестер-мигрантов, которые находятся в опасности.

ФИФА не должна закрывать на это глаза, жизнь мигрантов требует подотчетности и правосудия», – сказал сооснователь непальского движения за права трудовых мигрантов Shramik Sanjal Бхим Шреста.

Amnesty International о ЧМ-2030 и ЧМ-2034: «ФИФА показала, что ее приверженность правам человека – фикция. Есть риск 10 лет эксплуатации, дискриминации и репрессий, связанных с их флагманским турниром»