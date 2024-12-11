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FA о ЧМ-2034: «Поддержали заявку и попросили Саудовскую Аравию обеспечить безопасность всех фанатов. Турнир может стать катализатором позитивных изменений»

Футбольная ассоциация Англии считает необходимым соблюдение прав фанатов на ЧМ.

Ранее было официально подтверждено, что ЧМ-2030 пройдет в Испании, Португалии и Марокко, еще по одной игре примут Уругвай, Аргентина и Парагвай. ЧМ-2034 пройдет в Саудовской Аравии.

«После тщательного изучения обоих предложений мы поддержали две заявки на проведение чемпионата мира – от Испании, Португалии и Марокко в 2030 году и Саудовской Аравии в 2034 году. Обе заявки технически сильны и соответствуют критериям ФИФА для проведения мужского чемпионата мира.

Мы сосредоточены на том, чтобы все наши болельщики могли посещать турниры и наслаждаться ими.

В прошлом месяце FA встретилась с Федерацией футбола Саудовской Аравии, чтобы более подробно обсудить их заявку. Мы попросили их взять на себя обязательство обеспечить безопасность и гостеприимство всех фанатов в Саудовской Аравии в 2034 году, включая болельщиков ЛГБТК+*. Они заверили нас, что полностью привержены обеспечению безопасной и гостеприимной среды для всех болельщиков.

Футбол – это глобальная игра, и она [должна быть] для всех. Наша приверженность разнообразию и инклюзивности означает уважение ко всем, включая все религии и культуры.

Мы также считаем, что проведение чемпионатов мира может стать катализатором позитивных изменений, которые лучше всего достигаются путем совместной работы в партнерстве с принимающими странами. Мы будем работать с ФИФА и УЕФА, чтобы гарантировать выполнение обязательств по соблюдению всех прав человека», – говорится в заявлении Футбольной ассоциации Англии.

* – деятельность движения ЛГБТ запрещена в РФ.

Правозащитные организации о ЧМ-2034 в Саудовской Аравии: «Безрассудное решение, которое ставит под угрозу множество жизней. ФИФА рискует понести тяжелую ответственность за нарушения прав человека»

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
ЧМ-2030
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