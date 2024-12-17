Месси на 1-е место в опросе ФИФА поставили Доннарумма, Скалони, Почеттино, Бьелса, тренеры КНДР, Фиджи, Камбоджи, Островов Кука, капитаны Ангильи, Бангладеш и Лесото
Лионель Месси получил 13 первых мест от капитанов сборных в опросе ФИФА.
Аргентинский форвард стал шестым в борьбе за приз The Best, уступив Винисиусу Жуниору, Родри, Джуду Беллингему, Даниэлю Карвахалю и Ламину Ямалю.
На первое место в голосовании его поставил капитан сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма. Так же поступили представители Ангильи, Бангладеш, Чили, Фиджи, Гибралтара, Лаоса, Лесото, Мальты, Самоа, Соломоновых островов, Таити и Туниса.
В число тренеров, отдавших Месси 1-ю строчку, выделяются Лионель Скалони (Аргентина), Хавьер Агирре (Мексика), Марсело Бьелса (Уругвай) и Маурисио Почеттино (США). Аналогично поступили специалисты из команд Камбоджи, Чили, Колумбии, Островов Кука, Доминиканской Республики, Эквадора, Фиджи, КНДР, Кувейта, Малайзии, Мьянмы, Нигерии, Тонги и Вьетнама.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт ФИФА
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем