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Месси на 1-е место в опросе ФИФА поставили Доннарумма, Скалони, Почеттино, Бьелса, тренеры КНДР, Фиджи, Камбоджи, Островов Кука, капитаны Ангильи, Бангладеш и Лесото

Лионель Месси получил 13 первых мест от капитанов сборных в опросе ФИФА.

Аргентинский форвард стал шестым в борьбе за приз The Best, уступив Винисиусу Жуниору, Родри, Джуду Беллингему, Даниэлю Карвахалю и Ламину Ямалю.

На первое место в голосовании его поставил капитан сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма. Так же поступили представители Ангильи, Бангладеш, Чили, Фиджи, Гибралтара, Лаоса, Лесото, Мальты, Самоа, Соломоновых островов, Таити и Туниса.

В число тренеров, отдавших Месси 1-ю строчку, выделяются Лионель Скалони (Аргентина), Хавьер Агирре (Мексика), Марсело Бьелса (Уругвай) и Маурисио Почеттино (США). Аналогично поступили специалисты из команд Камбоджи, Чили, Колумбии, Островов Кука, Доминиканской Республики, Эквадора, Фиджи, КНДР, Кувейта, Малайзии, Мьянмы, Нигерии, Тонги и Вьетнама.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт ФИФА
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