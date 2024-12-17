Месси на 1-е место в опросе ФИФА поставили Доннарумма, Скалони, Почеттино, Бьелса, тренеры КНДР, Фиджи, Камбоджи, Островов Кука, капитаны Ангильи, Бангладеш и Лесото

Лионель Месси получил 13 первых мест от капитанов сборных в опросе ФИФА.

Аргентинский форвард стал шестым в борьбе за приз The Best , уступив Винисиусу Жуниору, Родри, Джуду Беллингему, Даниэлю Карвахалю и Ламину Ямалю.

На первое место в голосовании его поставил капитан сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма. Так же поступили представители Ангильи, Бангладеш , Чили, Фиджи, Гибралтара, Лаоса , Лесото , Мальты, Самоа , Соломоновых островов, Таити и Туниса.

В число тренеров, отдавших Месси 1-ю строчку, выделяются Лионель Скалони (Аргентина), Хавьер Агирре (Мексика), Марсело Бьелса (Уругвай) и Маурисио Почеттино (США). Аналогично поступили специалисты из команд Камбоджи, Чили, Колумбии, Островов Кука, Доминиканской Республики, Эквадора, Фиджи, КНДР, Кувейта, Малайзии, Мьянмы, Нигерии, Тонги и Вьетнама.