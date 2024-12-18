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  • Черчесов поставил Винисиуса 1-м в опросе ФИФА, Крооса – 2-м, Беллингема – 3-м. В топ-3 тренеров он выбрал Анчелотти, Гвардиолу и Алонсо
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Черчесов поставил Винисиуса 1-м в опросе ФИФА, Крооса – 2-м, Беллингема – 3-м. В топ-3 тренеров он выбрал Анчелотти, Гвардиолу и Алонсо

Станислав Черчесов принял участие в определении игрока года по версии ФИФА.

Российский специалист проголосовал в качестве главного тренера сборной Казахстана.

На первое место Черчесов поставил Винисиуса Жуниора, на второе – Тони Крооса, на третье – Джуда Беллингема

Вчера в Дохе ФИФА вручила награды The Best. Винисиус Жуниор («Реал») впервые выиграл приз лучшему футболисту года.

Хавбек «Манчестер Сити» Родри (обладатель «Золотого мяча» France Football) занял 2-е место, а Беллингем замкнул тройку лучших. 

Также Черчесов проголосовал за лучших тренеров года. В его тройку вошли Карло Анчелотти («Реал», стал обладателем награды), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Хаби Алонсо («Байер»). 

Винисиус выиграл премию The Best. Опередил Родри хотя бы в рейтинге ФИФА

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт ФИФА
logoсборная Казахстана по футболу
logoТони Кроос
logoФИФА
logoСтанислав Черчесов
logoРеал Мадрид
рейтинги
The Best
logoВинисиус Жуниор
logoДжуд Беллингем
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