Черчесов поставил Винисиуса 1-м в опросе ФИФА, Крооса – 2-м, Беллингема – 3-м. В топ-3 тренеров он выбрал Анчелотти, Гвардиолу и Алонсо
Станислав Черчесов принял участие в определении игрока года по версии ФИФА.
Российский специалист проголосовал в качестве главного тренера сборной Казахстана.
На первое место Черчесов поставил Винисиуса Жуниора, на второе – Тони Крооса, на третье – Джуда Беллингема.
Вчера в Дохе ФИФА вручила награды The Best. Винисиус Жуниор («Реал») впервые выиграл приз лучшему футболисту года.
Хавбек «Манчестер Сити» Родри (обладатель «Золотого мяча» France Football) занял 2-е место, а Беллингем замкнул тройку лучших.
Также Черчесов проголосовал за лучших тренеров года. В его тройку вошли Карло Анчелотти («Реал», стал обладателем награды), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Хаби Алонсо («Байер»).
Винисиус выиграл премию The Best. Опередил Родри хотя бы в рейтинге ФИФА
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт ФИФА
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