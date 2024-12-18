Черчесов поставил Винисиуса 1-м в опросе ФИФА, Крооса – 2-м, Беллингема – 3-м. В топ-3 тренеров он выбрал Анчелотти, Гвардиолу и Алонсо

Станислав Черчесов принял участие в определении игрока года по версии ФИФА.

Российский специалист проголосовал в качестве главного тренера сборной Казахстана .

На первое место Черчесов поставил Винисиуса Жуниора , на второе – Тони Крооса , на третье – Джуда Беллингема .

Вчера в Дохе ФИФА вручила награды The Best. Винисиус Жуниор («Реал ») впервые выиграл приз лучшему футболисту года.

Хавбек «Манчестер Сити» Родри (обладатель «Золотого мяча» France Football) занял 2-е место, а Беллингем замкнул тройку лучших.

Также Черчесов проголосовал за лучших тренеров года. В его тройку вошли Карло Анчелотти («Реал», стал обладателем награды ), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Хаби Алонсо («Байер»).

Винисиус выиграл премию The Best. Опередил Родри хотя бы в рейтинге ФИФА