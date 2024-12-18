Роналду, Хвича, Гризманн, Модрич, Леау, Бруну, Трент, Уокер, Ди Мария, Кубарси, Лунин – в рейтинге лучших игроков года от The Guardian на местах с 41-го по 100-е

Cоставлен список 100 лучших футболистов 2024 года.

Английская газета The Guardian опубликовала список игроков, занявших места с 100-го по 41-е. Полностью рейтинг объявят в пятницу.

Лучших игроков выбирало жюри, состоящее из бывших футболистов и тренеров, а также журналистов разных стран. Среди прочих в жюри попали Леонардо Бонуччи, Валтер Казагранде, Томас Хитцльспергер, Филипп Лам, Лукас Лейва, Жуниньо Пернамбукано.

Рейтинг лучших футболистов года по версии The Guardian, места с 100-го по 41-е:

100. Марсель Забитцер , «Боруссия Дортмунд»

99. Юлиан Брандт , «Боруссия Дортмунд»

98. Александар Митрович , «Аль-Хилаль »

97. Риккардо Калафьори , «Арсенал»

96. Майк Меньян, «Милан»

95. Кристиан Пулишич, «Милан»

94. Савиньо, «Манчестер Сити»

93. Душан Влахович, «Ювентус»

92. Грегор Кобель, «Боруссия Дортмунд»

91. Унаи Симон, «Атлетик»

90. Александер Исак, «Ньюкасл»

89. Эдуардо Камавинга, «Реал»

88. Брэдли Барколя, «ПСЖ»

87. Жюль Кунде, «Барселона»

86. Давид Райя, «Арсенал»

85. Майкл Олисе, «Бавария»

84. Коди Гакпо, «Ливерпуль»

83. Кристиан Ромеро, «Тоттенхэм»

82. Андрей Лунин, «Реал»

81. Пау Кубарси, «Барселона»

80. Георгий Мамардашвили, «Валенсия»

79. Алиссон, «Ливерпуль»

78. Кай Хавертц, «Арсенал»

77. Хамес Родригес, «Райо Вальекано»

76. Йозуа Киммих, «Бавария»

75. Джонатан Та, «Байер»

74. Виктор Осимхен, «Галатасарай»

73. Джонатан Дэвид, «Лилль»

72. Марк Кукурелья, «Челси»

71. Анхель Ди Мария, «Бенфика»

70. Альваро Мората, «Милан»

69. Хави Симонс, «РБ Лейпциг»

68. Кайл Уокер, «Манчестер Сити»

67. Маркус Тюрам, «Интер»

66. Трент Александер-Арнольд, «Ливерпуль»

65. Матс Хуммельс, «Рома»

64. Джереми Фримпонг, «Байер»

63. Бруну Фернандеш, «Манчестер Юнайтед»

62. Виктор Бонифасе, «Байер»

61. Рафаэл Леау, «Милан»

60. Сон Хын Мин, «Тоттенхэм»

59. Омар Мармуш, «Айнтрахт Франкфурт»

58. Лука Модрич, «Реал»

57. Габриэл Магальяэс, «Арсенал»

56. Ашраф Хакими, «ПСЖ»

55. Хулиан Альварес, «Атлетико»

54. Олли Уоткинс, «Астон Вилла»

53. Федерико Димарко, «Интер»

52. Алессандро Бастони, «Интер»

51. Тибо Куртуа, «Реал»

50. Эдерсон, «Манчестер Сити»

49. Хвича Кварацхелия, «Наполи»

48. Артем Довбик, «Рома»

47. Витинья, «ПСЖ»

46. Николо Барелла, «Интер»

45. Йошко Гвардиол, «Манчестер Сити»

44. Фабиан Руис, «ПСЖ»

43. Серу Гирасси, «Боруссия» Дортмунд

42. Криштиану Роналду, «Аль-Наср»

41. Антуан Гризманн, «Атлетико».