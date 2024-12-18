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  • Роналду, Хвича, Гризманн, Модрич, Леау, Бруну, Трент, Уокер, Ди Мария, Кубарси, Лунин – в рейтинге лучших игроков года от The Guardian на местах с 41-го по 100-е
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Роналду, Хвича, Гризманн, Модрич, Леау, Бруну, Трент, Уокер, Ди Мария, Кубарси, Лунин – в рейтинге лучших игроков года от The Guardian на местах с 41-го по 100-е

Cоставлен список 100 лучших футболистов 2024 года.

Английская газета The Guardian опубликовала список игроков, занявших места с 100-го по 41-е. Полностью рейтинг объявят в пятницу.

Лучших игроков выбирало жюри, состоящее из бывших футболистов и тренеров, а также журналистов разных стран. Среди прочих в жюри попали Леонардо Бонуччи, Валтер Казагранде, Томас Хитцльспергер, Филипп Лам, Лукас Лейва, Жуниньо Пернамбукано.

Рейтинг лучших футболистов года по версии The Guardian, места с 100-го по 41-е:

100. Марсель Забитцер, «Боруссия Дортмунд»

99. Юлиан Брандт, «Боруссия Дортмунд»

98. Александар Митрович, «Аль-Хилаль»

97. Риккардо Калафьори, «Арсенал»

96. Майк Меньян, «Милан»

95. Кристиан Пулишич, «Милан»

94. Савиньо, «Манчестер Сити»

93. Душан Влахович, «Ювентус»

92. Грегор Кобель, «Боруссия Дортмунд»

91. Унаи Симон, «Атлетик»

90. Александер Исак, «Ньюкасл»

89. Эдуардо Камавинга, «Реал»

88. Брэдли Барколя, «ПСЖ»

87. Жюль Кунде, «Барселона»

86. Давид Райя, «Арсенал»

85. Майкл Олисе, «Бавария»

84. Коди Гакпо, «Ливерпуль»

83. Кристиан Ромеро, «Тоттенхэм»

82. Андрей Лунин, «Реал»

81. Пау Кубарси, «Барселона»

80. Георгий Мамардашвили, «Валенсия»

79. Алиссон, «Ливерпуль»

78. Кай Хавертц, «Арсенал»

77. Хамес Родригес, «Райо Вальекано»

76. Йозуа Киммих, «Бавария»

75. Джонатан Та, «Байер»

74. Виктор Осимхен, «Галатасарай»

73. Джонатан Дэвид, «Лилль»

72. Марк Кукурелья, «Челси»

71. Анхель Ди Мария, «Бенфика»

70. Альваро Мората, «Милан»

69. Хави Симонс, «РБ Лейпциг»

68. Кайл Уокер, «Манчестер Сити»

67. Маркус Тюрам, «Интер»

66. Трент Александер-Арнольд, «Ливерпуль»

65. Матс Хуммельс, «Рома»

64. Джереми Фримпонг, «Байер»

63. Бруну Фернандеш, «Манчестер Юнайтед»

62. Виктор Бонифасе, «Байер»

61. Рафаэл Леау, «Милан»

60. Сон Хын Мин, «Тоттенхэм»

59. Омар Мармуш, «Айнтрахт Франкфурт»

58. Лука Модрич, «Реал»

57. Габриэл Магальяэс, «Арсенал»

56. Ашраф Хакими, «ПСЖ»

55. Хулиан Альварес, «Атлетико»

54. Олли Уоткинс, «Астон Вилла»

53. Федерико Димарко, «Интер»

52. Алессандро Бастони, «Интер»

51. Тибо Куртуа, «Реал»

50. Эдерсон, «Манчестер Сити»

49. Хвича Кварацхелия, «Наполи»

48. Артем Довбик, «Рома»

47. Витинья, «ПСЖ»

46. Николо Барелла, «Интер»

45. Йошко Гвардиол, «Манчестер Сити»

44. Фабиан Руис, «ПСЖ»

43. Серу Гирасси, «Боруссия» Дортмунд

42. Криштиану Роналду, «Аль-Наср»

41. Антуан Гризманн, «Атлетико».

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: The Guardian
рейтинги
logoЛа Лига
logoМилан
logoЮвентус
logoМайк Меньян
logoсерия А Италия
logoРеал Мадрид
logoЭдуардо Камавинга
logoДушан Влахович
logoКристиан Пулишич
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoАлиссон
logoДавид Райя
logoБарселона
logoАрсенал
logoПау Кубарси
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logoАндрей Лунин
logoИнтер
logoДжонатан Дэвид
logoМаркус Тюрам
logoМанчестер Сити
logoВиктор Осимхен
logoЛилль
logoвысшая лига Турция
logoКайл Уокер
logoБайер
logoРБ Лейпциг
logoГалатасарай
logoДжонатан Та
logoЧелси
logoвысшая лига Португалия
logoлига 1 Франция
logoБенфика
logoбундеслига Германия
logoМарк Кукурелья
logoХави Симонс
logoАльваро Мората
logoАнхель Ди Мария
logoХвича Кварацхелия
logoНиколо Барелла
logoТоттенхэм
logoРома
logoХулиан Альварес
logoТибо Куртуа
logoОмар Мармуш
logoРафаэл Леау
logoАртем Довбик
logoНаполи
logoАйнтрахт Франкфурт
logoМанчестер Юнайтед
logoГабриэл Магальяэс
logoАтлетико
logoБруну Фернандеш
logoЭдерсон
logoСон Хын Мин
logoЛука Модрич
logoРиккардо Калафьори
logoСавио Морейра
logoАлександар Митрович
logoАлександер Исак
logoНьюкасл
logoУнаи Симон
logoАль-Хилаль
logoАтлетик
logoМарсель Забитцер
logoГрегор Кобель
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoЮлиан Брандт
logoКоди Гакпо
logoПСЖ
logoБавария
logoГеоргий Мамардашвили
logoМайкл Олисе
logoКристиан Ромеро
logoВаленсия
logoБрэдли Барколя
logoХамес Родригес
logoРайо Вальекано
logoЙозуа Киммих
logoКай Хавертц
logoАстон Вилла
logoФедерико Димарко
logoОлли Уоткинс
logoАшраф Хакими
logoАлессандро Бастони
logoДжереми Фримпонг
logoВиктор Бонифасе
logoМатс Хуммельс
logoЙошко Гвардиол
logoФабиан Руис
logoАнтуан Гризманн
logoВитинья
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoКриштиану Роналду
logoСеру Гирасси
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