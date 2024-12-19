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  • Вячеслав Федорищев: «У «Крыльев» есть долг в миллиард рублей, который 10 лет искусственно пролонгируется. Правительство выделяет 2 млрд в год, а клуб его не гасит»
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Вячеслав Федорищев: «У «Крыльев» есть долг в миллиард рублей, который 10 лет искусственно пролонгируется. Правительство выделяет 2 млрд в год, а клуб его не гасит»

Вячеслав Федорищев рассказал о долге «Крыльев Советов» в миллиард рублей.

«Все забыли, когда 10 лет назад было объявлено о стратегическом партнерстве с «Ростехом». Наверняка там была финансовая помощь, но это не было спонсорством, потому что у клуба теперь перед компанией «Ростех Капитал» есть займ в 1 миллиард рублей, который пролонгируется по годам и не выплачивается. Правительство выделяет 2 миллиарда рублей в год, а клуб этот долг не гасит. И у нас есть долг в 1 миллиард рублей, который искусственно пролонгируется на протяжении 10 лет, и мы вот это все поддерживаем.

Как появились 26% у какой‑то группы товарищей и еще и долг появился? Это лишь та небольшая часть того, что сейчас является историей «Крыльев Советов». Мне как болельщику хочется красивого футбола и красивой части истории «Крыльев Советов». Но я же еще учредитель и вижу настоящую фактуру. В том заявлении, которое я подал, есть восемь эпизодов, вроде. Они все очень разные. Я не могу их комментировать, пусть работают профессионалы – Следственный комитет и МВД.

Вы (Александр Милеев, член совета директоров футбольного клуба «Крылья Советов» и депутат Самарской губернской Думы – Спортс”) рассказали про Азарова, но он утверждает, что не принимал решения в футболе. Вы ему противоречите сейчас, а ведь он был вашим начальником. Поэтому надо топить по‑честному и до конца, как и на этой площадке, так и в Самарской губернской Думе», – сказал губернатор Самарской области в программе «Очная ставка».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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Политика
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