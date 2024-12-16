Вице-премьер РФ Чернышенко о коррупции в футболе: «Ее нужно идентифицировать и бороться открытостью и прозрачностью. Следственные органы должны провести работу»
В ноябре губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о возможных коррупционных схемах в судейском корпусе российского футбола. В декабе чиновник направил в правоохранительные органы заявление о проверке деятельности агентских групп в российском футболе по четырем статьям Уголовного кодекса РФ.
«Для того, чтобы с ней бороться, нужно ее идентифицировать, поэтому следственные органы по заявлению работу должны будут провести.
Бороться нужно открытостью и прозрачностью. Механизмы такие есть», – отметил вице-премьер Чернышенко.
Глава Самарской области о заявлении в прокуратуру: «У нас сильная правоохранительная система, наведение порядка точно будет. Политику РФС поддерживаем целиком и полностью»
Самарский губернатор против российского футбола. Только главное – коротко
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