Вице-премьер РФ Чернышенко о коррупции в футболе: «Ее нужно идентифицировать и бороться открытостью и прозрачностью. Следственные органы должны провести работу»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко высказался о коррупции в футболе.

В ноябре губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о возможных коррупционных схемах в судейском корпусе российского футбола. В декабе чиновник направил в правоохранительные органы заявление о проверке деятельности агентских групп в российском футболе по четырем статьям Уголовного кодекса РФ.

«Для того, чтобы с ней бороться, нужно ее идентифицировать, поэтому следственные органы по заявлению работу должны будут провести.

Бороться нужно открытостью и прозрачностью. Механизмы такие есть», – отметил вице-премьер Чернышенко.

Глава Самарской области о заявлении в прокуратуру: «У нас сильная правоохранительная система, наведение порядка точно будет. Политику РФС поддерживаем целиком и полностью»

Самарский губернатор против российского футбола. Только главное – коротко