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Шевченко о «Ладе»: «Только что Подъяпольский продан в «Динамо», новый губернатор решил прибить клуб? Обещал одно, а в итоге что? Зачем врать было»

Алексей Шевченко заявил, что «Лада» обменяла Владислава Подъяпольского в «Динамо».

«Вратарь Владислав Подъяпольский только что продан из «Лады» в «Динамо».

И у меня вопрос. Новый губернатор [Вячеслав Федорищев] решил прибить Ладу? Обещал-то одно, а в итоге что?

Клуб не будет в плей-офф, денег нет. Зачем врать надо было», – написал журналист «Спорт-Экспресса» в своем телеграм-канале. 

Глава Самарской области о «Ладе»: «Будет новый тренер, директор. В Тольятти праздник, когда играет команда. Но у этого праздника есть оттенки. Будем осветлять»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
logoВладислав Подъяпольский
logoДинамо Москва
logoАлексей Шевченко
деньги
возможные переходы
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