Лапочкин о коррупции в судействе: «Вряд ли спустят на тормозах, уровень губернатора – это серьезно. Какая-то стратегия была, что это даст больше плюсов и ему, и всему футболу, наверное»

Сергей Лапочкин высказался о расследовании коррупции в российском футболе.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что «Крылья Советов» имеют долг в размере 36 млн рублей. Средства якобы предназначались «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе российского футбола». По словам чиновника, в коррупционных схемах могут быть замешаны 10 клубов Мир РПЛ.

МВД Самарской области начало расследование по факту предоставленных Федорищевым сведений.

«Уровень губернатора – это довольно серьезно, уже задействованы и правоохранительные органы, и РФС. Поэтому, мне кажется, на нет это не сойдет. А чем все закончится, даже предположить не могу. Предполагать можно, когда ты знаешь какие-то вводные. Мы, по большому счету, особо ничего не знаем, потому что даже публичные заявления несколько раз менялись. В этом органы разберутся.

Про 10 команд было просто сказано, но ничем не обосновано. Что-либо говорить на кого-то – можно навести поклеп, а мне бы не хотелось. Надо набраться терпения и дождаться. И еще раз скажу: навряд ли это спустят на тормозах.

Нет ли ощущения, что, воюя против «Крыльев Советов», губернатор воюет против себя? Это политика, надо понимать. Это к футболу немного не имеет отношения. Сложно сказать, но навряд ли губернатор хочет себя в плохом свете представить. Наверное, какие-то мысли и стратегия были, что все это даст больше плюсов и ему, и всему нашему футболу. Будем надеяться, что действительно вся эта ситуация как-то вырулится, и это будет не в минус российскому футболу, а наоборот, в плюс», – сказал бывший арбитр ФИФА.

Вице-премьер РФ Чернышенко о коррупции в футболе: «Ее нужно идентифицировать и бороться открытостью и прозрачностью. Следственные органы должны провести работу»

Аршавин о Федорищеве: «Он поставил руководство нашего футбола в неловкое положение, пришел на поле, где не знает законов. Нужно проводить расследование, если ничего не будет – что-то не то с губернатором»

Каманцева опросили в МВД после слов губернатора Самарской области о коррупции в российском футболе (РБК)