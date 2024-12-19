Депутат Самарской думы о зарплате Осинькина: «Азаров решил платить ему 10 миллионов. Я спросил: «Дмитрий Игоревич, у нас так много денег?»

Депутат Самарской думы оценил зарплату тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

«Я очень уважаю Осинькина . Как к тренеру, у меня к нему нет вопросов. Но раньше, если он получал определенную зарплату, а потом Азаров (прежний губернатор Самарской области – Спортс) решил платить ему 10 миллионов.

Я спросил: «Дмитрий Игоревич, а у вас все в порядке? Или у нас так много денег?» Он ответил, что это его решение», — сказал Александр Милеев, член совета директоров «Крыльев Советов ».

После 18 туров самарцы занимают в Мир РПЛ 10‑е место.