Евсеев о нападении: «Очки стал носить из-за этого. Люди хотели сначала ограбить – не получилось, попытались убить – тоже не вышло. Давайте на этом тему закроем»

Вадим Евсеев хочет закрыть тему с вооруженным нападением на него в Астрахани.

18 ноября на главного тренера «Ленинградца» напали с применением ножа и перцового баллончика.

Также пострадали его ассистент Александр Шмарко , который получил ножевое ранение, и заместитель генерального директора клуба.

– Как ваше здоровье после инцидента в Астрахани?

– Вот видите, начал носить очки.

– Именно из-за этого?

– Именно из-за этого.

– В первые дни вообще пропало зрение?

– Куда ни приду – одно и то же спрашивают. Наверное, от этого никуда не деться. Люди хотели сначала ограбить – не получилось. Потом попытались убить. Тоже не вышло. Давайте на этом тему закроем, – сказал Евсеев.

На Евсеева напали с ножом в Астрахани, у Шмарко из его штаба рана лица. Просили закурить