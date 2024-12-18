Евсеев о нападении: «Очки стал носить из-за этого. Люди хотели сначала ограбить – не получилось, попытались убить – тоже не вышло. Давайте на этом тему закроем»
Вадим Евсеев хочет закрыть тему с вооруженным нападением на него в Астрахани.
18 ноября на главного тренера «Ленинградца» напали с применением ножа и перцового баллончика.
Также пострадали его ассистент Александр Шмарко, который получил ножевое ранение, и заместитель генерального директора клуба.
– Как ваше здоровье после инцидента в Астрахани?
– Вот видите, начал носить очки.
– Именно из-за этого?
– Именно из-за этого.
– В первые дни вообще пропало зрение?
– Куда ни приду – одно и то же спрашивают. Наверное, от этого никуда не деться. Люди хотели сначала ограбить – не получилось. Потом попытались убить. Тоже не вышло. Давайте на этом тему закроем, – сказал Евсеев.
На Евсеева напали с ножом в Астрахани, у Шмарко из его штаба рана лица. Просили закурить
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
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