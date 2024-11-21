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«Ребята были под веществами, кажется. Абсолютно отмороженные. У одного нож был примотан к руке бинтом – убить хотел?» Пресс-атташе «Ленинградца» о нападении на Евсеева и Шмарко

В «Ленинградце» сообщили подробности нападения на тренеров клуба в Астрахани.

– Мы возвращались из ресторана поздно вечером. Нас было семь человек, но наша компания чуть‑чуть разделилась. Мы растянулись метров на 100–150.

Я как раз был впереди. В какой‑то момент мы остановились подождать всех. И в этот момент услышал характерные звуки стычки. Мы сразу побежали туда и увидели картину, что Вадим Валентинович стоит и держится за лицо. Коллега наш стоит тоже залитый газом, очевидно.

Одного нападавшего уже подоспевшие ребята повалили. Александр Николаевич [Шмарко] бросился сразу же на второго, и, пока мы его скручивали, Александра Николаевича, к сожалению, полоснули ножом.

Мы быстро их нейтрализовали, я быстро вызвал скорую помощь и полицию. Службы, к счастью, быстро приехали. Мы передали нападавших полиции, медики оказали помощь. Александру Николаевичу наложили пять швов.

С утра пришла следственная группа, всех опросила…

– Что могло спровоцировать агрессию?

– Провоцировать было необязательно. Абсолютно два отмороженных человека. Чтобы вы понимали, у одного нож был примотан к руке бинтом. Я, честно говоря, не могу понять, что тобой должно двигать, чтобы так поступить.

Что он хотел? Хотел убить? Кричал что‑то. Следствие разберется.

Весь путь этих персонажей полицейским сейчас ясен. Может быть, мы узнаем какой‑то мотив. Хотя, мне кажется, что эти ребята были под какими‑то веществами. Но пьяными они точно не были.

– Были особенности поведения?

– У всех было состояние шоковое. Пока мы их крутили, то немного помяли. Они орали как сумасшедшие. И в полицейской машине они там что‑то колотили и кричали. Через некоторое время они успокоились. Но были они совсем не в себе.

– Клуб будет настаивать на самом суровом наказании?

– Настаивать нет никакой нужны. Правоохранители очень четко сработали. Следователи заверили, что все будет по закону и ребятам светят серьезные сроки. Потому что это покушение на убийство с применением холодного оружия. Никакой нужды клубу дополнительно ничего делать не надо.

– Главной вопрос – про состояние здоровья пострадавших.

– Александр Николаевич тяжело пострадал. Информации про операцию у меня нет, ему наложили швы. Но там присутствует отек. Он пока не появлялся на поле, но завтра, может быть, он будет. Но в целом все настолько хорошо, насколько могло быть при таком нападении.

У Вадима Валентиновича и нашего коллеги ожег слизистой. Врачи прописали препараты. Все должно прийти в норму, – сообщил пресс-атташе «Ленинградца» Георгий Начкепия.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoВадим Евсеев
logoЛенинградец
происшествия
Александр Шмарко
logoМатч ТВ
logoВторая лига А
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