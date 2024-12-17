«Челси» сообщил команде о положительной допинг-пробе Мудрика сегодня утром. Клуб поддерживает Михаила, он сотрудничает с юристами. Результат пробы В пока неизвестен
Сегодня «Челси» подтвердил информацию о положительном результате допинг-теста украинского полузащитника. Сообщалось, что Мудрик сдал положительный тест на мельдоний после игры за сборную Украины в ноябре. Сам футболист заявил, что не нарушал антидопинговые правила сознательно.
Как сообщает журналист Бен Джейкобс, результат пробы В Мудрика пока неизвестен.
В настоящий момент футболист сотрудничает по данному вопросу с юридической фирмой и решительно настроен очистить свою репутацию.
«Челси» проинформировал команду о ситуации Мудрика сегодня утром – клуб делает все возможное, чтобы поддержать Мудрика.
Главный тренер Энцо Мареска был в курсе ситуации и объяснил отсутствие Мудрика в составе команды в последних матчах болезнью – отмечается, что полузащитник действительно вернулся со сборов национальной команды больным.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий