«Челси» сообщил команде о положительной допинг-пробе Мудрика сегодня утром. Клуб поддерживает Михаила, он сотрудничает с юристами. Результат пробы В пока неизвестен

Михаил Мудрик сотрудничает с юристами по поводу положительного допинг-теста.

Сегодня «Челси » подтвердил информацию о положительном результате допинг-теста украинского полузащитника. Сообщалось , что Мудрик сдал положительный тест на мельдоний после игры за сборную Украины в ноябре. Сам футболист заявил , что не нарушал антидопинговые правила сознательно.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, результат пробы В Мудрика пока неизвестен.

В настоящий момент футболист сотрудничает по данному вопросу с юридической фирмой и решительно настроен очистить свою репутацию.

«Челси» проинформировал команду о ситуации Мудрика сегодня утром – клуб делает все возможное, чтобы поддержать Мудрика.

Главный тренер Энцо Мареска был в курсе ситуации и объяснил отсутствие Мудрика в составе команды в последних матчах болезнью – отмечается, что полузащитник действительно вернулся со сборов национальной команды больным.

Мудрик провалил допинг-тест. Что известно