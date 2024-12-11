Хлусевич интересен «Зениту» и «Динамо» (Иван Карпов)

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич зимой может перейти в «Зенит» или «Динамо».

Петербургский клуб рассматривает 23-летнего игрока для укрепления правого фланга обороны, сообщает инсайдер Иван Карпов.

В свою очередь бело-голубые, по данным источника, переключились на Хлусевича после срыва трансфера Ильи Рожкова из «Рубина».

Если «Динамо » и «Зенит » не договорятся со «Спартаком », то Хлусевич не прочь попробовать силы в Европе. Последние 8 матчей в Мир РПЛ защитник провел в запасе.

Ранее стало известно , что Хлусевич – один из 8 игроков, кто может покинуть красно-белых зимой.