Хлусевич интересен «Зениту» и «Динамо» (Иван Карпов)
Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич зимой может перейти в «Зенит» или «Динамо».
Петербургский клуб рассматривает 23-летнего игрока для укрепления правого фланга обороны, сообщает инсайдер Иван Карпов.
В свою очередь бело-голубые, по данным источника, переключились на Хлусевича после срыва трансфера Ильи Рожкова из «Рубина».
Если «Динамо» и «Зенит» не договорятся со «Спартаком», то Хлусевич не прочь попробовать силы в Европе. Последние 8 матчей в Мир РПЛ защитник провел в запасе.
Ранее стало известно, что Хлусевич – один из 8 игроков, кто может покинуть красно-белых зимой.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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