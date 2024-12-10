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«Лас-Пальмас» опроверг слухи о трансфере Жозе из «Спартака»: «Не соответствует действительности»

В «Лас-Пальмасе» опровергли слухи об интересе к Виллиану Жозе.

Ранее сайт Todofichajes сообщил, что испанский клуб договорился со «Спартаком» о трансфере 33-летнего нападающего за 1,5 миллиона евро. 

«Эта новость не соответствует действительности», – сказал спортивный директор «Лас-Пальмаса» Луис Эльгера.

В текущем сезоне Мир РПЛ Жозе провел 7 матчей, не отметившись результативными действиями. Его статистика – здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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logoпремьер-лига Россия
logoЛас-Пальмас
logoВиллиан Жозе
logoСпартак
возможные трансферы
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