«Лас-Пальмас» опроверг слухи о трансфере Жозе из «Спартака»: «Не соответствует действительности»
В «Лас-Пальмасе» опровергли слухи об интересе к Виллиану Жозе.
Ранее сайт Todofichajes сообщил, что испанский клуб договорился со «Спартаком» о трансфере 33-летнего нападающего за 1,5 миллиона евро.
«Эта новость не соответствует действительности», – сказал спортивный директор «Лас-Пальмаса» Луис Эльгера.
В текущем сезоне Мир РПЛ Жозе провел 7 матчей, не отметившись результативными действиями. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости