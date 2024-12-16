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«Титан» предложит годовой контракт первому, кто переименуется в «Деле Алли»

Президент «Титана» Александр Зуев предложил челлендж.

«Раз трансфер Деле Алли на паузе, то пока я устраиваю серию челленджей.

Первый челлендж: поменять имя на Деле, а фамилию на Алли в твоем паспорте. После такого ты сразу попадаешь в «Титан» и сыграешь за нас минимум одну секунду. Делаешь такое – контракт с «Титаном» на год твой. Первый, кто пришлет фото паспорта с измененной фамилией – счастливый обладатель контракта.

Безопасность, какого размера и где будешь делать татуировку? Или как обычно воздух гоняешь и позерством займешься, а не прямой работой?

Следующий челлендж ожидайте в январе. Объявляю 2025 год – годом челленджей», – написал Зуев.

Напомним, в воскресенье появилась информация, что «Титан» сделал предложение Деле Алли. Позже агент игрока рассказал, что такой переход не возможет.

Слух дня: Деле Алли в Медиалиге. Что об этом известно?

Опубликовал: Илья Ковалёв
logoЛФК «Титан»
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logoWinline Медиалига
Александр Зуев
logoДеле Алли
возможные трансферы
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