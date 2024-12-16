Кира Найтли, Майкл Фассбендер и Эдриан Броуди посетили матч «Комо» – «Рома»

Кира Найтли, Майкл Фассбендер и Эдриан Броуди посетили матч «Комо» и «Ромы».

Актеры присутствовали на стадионе Комо, чтобы поддержать хозяев на матче 16-го тура Серии А. Команда Сеска Фабрегаса одержала победу над римлянами со счетом 2:0.

Вероятно, гости были приглашены клубом, который стремится повысить престиж и развить свой бренд.

Ранее владелец «Комо » Мирван Суварсо приглашал на матчи актера Хью Гранта. Стадион также посещали Эндрю Гарфилд, Крис Пайн и Кейт Бекинсейл.

Фото: instagram.com/comofootball