Кира Найтли, Майкл Фассбендер и Эдриан Броуди посетили матч «Комо» – «Рома»
Кира Найтли, Майкл Фассбендер и Эдриан Броуди посетили матч «Комо» и «Ромы».
Актеры присутствовали на стадионе Комо, чтобы поддержать хозяев на матче 16-го тура Серии А. Команда Сеска Фабрегаса одержала победу над римлянами со счетом 2:0.
Вероятно, гости были приглашены клубом, который стремится повысить престиж и развить свой бренд.
Ранее владелец «Комо» Мирван Суварсо приглашал на матчи актера Хью Гранта. Стадион также посещали Эндрю Гарфилд, Крис Пайн и Кейт Бекинсейл.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Fanpage.it
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