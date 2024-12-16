«Это’О как-то в «Анжи» приехал играть, почему Алли не может?» Босс «Титана» о переговорах с англичанином
Президент «Титана» Александр Зуев высказался о переговорах с Деле Алли.
«Я никогда не любил личное выливать в публичное. Сколько помню, все переговоры проходили тихо и без лишней шумихи, только когда получали положительный ответ – начинали подогревать трансфер. Тут так же: я не хочу эту историю как-то греть. Мы общаемся, что будет дальше – покажет время.
То, что агентство опровергло переход. Ну, тут реагировать как-то не имеет смысла. В общем и целом – ждем. Действительно ли переход может состояться? Самюэль Это’О как-то в «Анжи» приехал играть, почему Алли не может?» – сказал Зуев.
Слух дня: Деле Алли в Медиалиге. Что об этом известно?
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «РБ Спорт»
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