«Это’О как-то в «Анжи» приехал играть, почему Алли не может?» Босс «Титана» о переговорах с англичанином

Президент «Титана» Александр Зуев высказался о переговорах с Деле Алли.

«Я никогда не любил личное выливать в публичное. Сколько помню, все переговоры проходили тихо и без лишней шумихи, только когда получали положительный ответ – начинали подогревать трансфер. Тут так же: я не хочу эту историю как-то греть. Мы общаемся, что будет дальше – покажет время.

То, что агентство опровергло переход. Ну, тут реагировать как-то не имеет смысла. В общем и целом – ждем. Действительно ли переход может состояться? Самюэль Это’О как-то в «Анжи» приехал играть, почему Алли не может?» – сказал Зуев.

Слух дня: Деле Алли в Медиалиге. Что об этом известно?

Таблица трансферов медиафутбола