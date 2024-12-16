«Барса» проиграла 2+ матча подряд дома в 3-й раз в XXI веке. При Хави была серия из 3 поражений
«Барселона» проиграла не менее двух матчей подряд дома в 3-й раз в XXI веке.
Ранее это случилось в апреле 2022 года при тренере Хави (3 поражения кряду) и в апреле 2003-го при Радомире Античе (2 поражения).
В воскресенье «Барселона» уступила на своем поле «Леганесу» (0:1) в 17-м туре Ла Лиги, а 30 ноября «блауграна» проиграла дома «Лас-Пальмасу» (1:2) в 15-м туре.
У «Барсы» одна победа в 6 последних играх Ла Лиги. Дальше – «Атлетико», выигравший 11 матчей подряд
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
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