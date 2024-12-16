«Барса» проиграла 2+ матча подряд дома в 3-й раз в XXI веке. При Хави была серия из 3 поражений

«Барселона» проиграла не менее двух матчей подряд дома в 3-й раз в XXI веке.

Ранее это случилось в апреле 2022 года при тренере Хави (3 поражения кряду) и в апреле 2003-го при Радомире Античе (2 поражения).

В воскресенье «Барселона » уступила на своем поле «Леганесу» (0:1) в 17-м туре Ла Лиги , а 30 ноября «блауграна» проиграла дома «Лас-Пальмасу» (1:2) в 15-м туре.

У «Барсы» одна победа в 6 последних играх Ла Лиги. Дальше – «Атлетико», выигравший 11 матчей подряд