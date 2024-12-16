Флик набрал столько же очков после 18 туров Ла Лиги, что и Хави в прошлом сезоне – 38. В 2022-м при испанце у «Барсы» было 47 баллов за тот же период

Ханси Флик за 18 туров в «Барсе» набрал столько же очков, сколько набирал Хави.

После поражения от «Леганеса» (0:1) у каталонцев 38 очков в 18 играх сезона Ла Лиги .

Столько же очков к этому этапу чемпионата «блауграна» набрала в прошлом сезоне, когда команду тренировал Хави.

В сезоне-2022/23 при Хави «Барселона » набрала 47 очков за 18 туров. Тогда клуб выиграл Ла Лигу.