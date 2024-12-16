Тренер «Барсы» Зорг о 0:1 с «Леганесом»: «Очень сложно понять это. У нас было 20 моментов, но мы не забили»

Тренер «Барселоны» не может понять, как команда проиграла «Леганесу» (0:1).

Об игре

«Это была не лучшая игра. Первой проблемой было отсутствие концентрации в первые пять минут игры.

Очень сложно понять это поражение. Мы пропустили ранний гол. У нас было 20 моментов, но мы не забили. Без этого победить трудно.

Нам нужно извлечь из этого урок. Мы сыграли много сложных матчей за несколько дней, команда к этому не привыкла. Нам нужно над этим работать».

О состоянии Ямаля

«Ламин решил, что с ним все в порядке и что он может продолжать играть. В порядке ли он? Не знаю, нужно подождать», – сказал помощник Ханси Флика Маркус Зорг, заменяющий главного тренера «Барселоны» на время дисквалификации.