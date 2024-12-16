«Барса» впервые проиграла «Леганесу» дома. Ранее было 7 побед и поражение в гостях

«Барселона» впервые в истории проиграла «Леганесу» (0:1) дома.

Каталонцы уступили в 17-м туре Ла Лиги .

Ранее за время противостояния с «Леганесом » «Барселона » выиграла в Ла Лиге 7 матчей (4 – на своем поле) и один раз проиграла в гостях (1:2 – в 2018 году).

«Барса» опережает «Атлетико» по дополнительным показателям. У «Реала» на балл меньше и игра в запасе, как и у команды Симеоне