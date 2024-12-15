«Атлетико» догнал «Барсу» в Ла Лиге – у них по 38 очков, команда Флика выше за счет лучшей разницы голов. «Реал» отстает на 1 балл

«Атлетико» догнал «Барселону» в таблице Ла Лиги.

После победы над «Хетафе» (1:0) в 17-м туре Ла Лиги у команды тренера Диего Симеоне стало 38 очков.

Столько же у «Барсы», но она идет первой за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей («+31» у каталонцев и «+20» у мадридцев).

У «Реала » 37 очков. Таким образом, мадридцы отстают от «Барсы» и «Атлетико » на один балл по итогам 17 туров.