«Атлетико» догнал «Барсу» в Ла Лиге – у них по 38 очков, команда Флика выше за счет лучшей разницы голов. «Реал» отстает на 1 балл
«Атлетико» догнал «Барселону» в таблице Ла Лиги.
После победы над «Хетафе» (1:0) в 17-м туре Ла Лиги у команды тренера Диего Симеоне стало 38 очков.
Столько же у «Барсы», но она идет первой за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей («+31» у каталонцев и «+20» у мадридцев).
У «Реала» 37 очков. Таким образом, мадридцы отстают от «Барсы» и «Атлетико» на один балл по итогам 17 туров.
Опубликовано: Sports
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