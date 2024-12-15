Олег Терехин: «С уходом Соболева «Спартака» стал лучше. Команда заиграла, другие ребята раскрылись»
Олег Терехин высказался об игре «Спартака».
«Позитивным событием в первой части чемпионата стала серия «Спартака» из ярких победных матчей. Буквально семь туров назад все говорили, что Станкович не тот тренер, который нужен. Но потом состоялось возрождение команды. Они набрали ход.
Но вообще, то, что Соболева отдали, для них хорошо. С его уходом футбол у «Спартака» стал лучше, интереснее. Его нет в команде – команда заиграла, другие ребята раскрылись», – сказал экс-форвард «Динамо».
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