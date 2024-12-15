Агент Сафонов о запасных «Спартака»: «Очень дорогая игрушка – держать таких игроков на скамейке. Зарплата больше миллиона евро у каждого»

Алексей Сафонов считает, что в «Спартаке» много игроков с высокой зарплатой.

Ранее сообщалось, что в зимнее трансферное окно московский клуб готов расстаться с восемью или более футболистами.

«Не надо забывать о том, что игроки, которые в «Спартаке» сидят на лавке, не просто так сидят, у них зарплата больше миллиона евро у каждого.

Это очень дорогая игрушка – держать таких футболистов на скамейке запасных», – сказал агент Алексей Сафонов.

Зиньковский, Хлусевич, Селихов, Игнатов, Абена, Медина, Жозе и Шамар могут покинуть «Спартак» зимой. Кто-то уйдет в аренду, кого-то продадут (Иван Карпов)