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Агент Сафонов о запасных «Спартака»: «Очень дорогая игрушка – держать таких игроков на скамейке. Зарплата больше миллиона евро у каждого»

Алексей Сафонов считает, что в «Спартаке» много игроков с высокой зарплатой.

 Ранее сообщалось, что в зимнее трансферное окно московский клуб готов расстаться с восемью или более футболистами.

«Не надо забывать о том, что игроки, которые в «Спартаке» сидят на лавке, не просто так сидят, у них зарплата больше миллиона евро у каждого.

Это очень дорогая игрушка – держать таких футболистов на скамейке запасных», – сказал агент Алексей Сафонов.

Зиньковский, Хлусевич, Селихов, Игнатов, Абена, Медина, Жозе и Шамар могут покинуть «Спартак» зимой. Кто-то уйдет в аренду, кого-то продадут (Иван Карпов)

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
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logoпремьер-лига Россия
Алексей Сафонов
Р-Спорт
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