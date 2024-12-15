Наумов про РПЛ: «Зенит» станет чемпионом, только они претендуют на победу. У них сильнее кадровый, организационный и финансовый ресурс»

Николай Наумов считает, что на чемпионство претендует только «Зенит».

– Можно ли рассматривать «Локомотив» как претендента на чемпионство?

– У нас претендует на чемпионство один клуб – это «Зенит». Они станут чемпионами. Может, «Краснодар» или «Спартак » дадут какую‑то интригу.

У сине‑бело‑голубых сильнее кадровый, организационный и финансовый ресурс. У «Зенита » длинная скамейка, есть вариативность. У них хватит сил, чтобы завершить сезон на первом месте. «Локомотив » же сможет побороться за место в тройке.

Если железнодорожники займут второе или третье место – это будет большой успех, ведь команда очень молодая и только становится на ноги, – сказал экс-президент «Локомотива».

«Зенит» сейчас идет на 2-м месте (39 очков), уступая «Краснодару » (39) по дополнительным показателям.