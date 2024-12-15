Наумов про РПЛ: «Зенит» станет чемпионом, только они претендуют на победу. У них сильнее кадровый, организационный и финансовый ресурс»
Николай Наумов считает, что на чемпионство претендует только «Зенит».
– Можно ли рассматривать «Локомотив» как претендента на чемпионство?
– У нас претендует на чемпионство один клуб – это «Зенит». Они станут чемпионами. Может, «Краснодар» или «Спартак» дадут какую‑то интригу.
У сине‑бело‑голубых сильнее кадровый, организационный и финансовый ресурс. У «Зенита» длинная скамейка, есть вариативность. У них хватит сил, чтобы завершить сезон на первом месте. «Локомотив» же сможет побороться за место в тройке.
Если железнодорожники займут второе или третье место – это будет большой успех, ведь команда очень молодая и только становится на ноги, – сказал экс-президент «Локомотива».
«Зенит» сейчас идет на 2-м месте (39 очков), уступая «Краснодару» (39) по дополнительным показателям.
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