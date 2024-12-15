Булыкин об РПЛ: «Сейчас за 1-е место получаешь славу и почет, но не большие деньги. В ЛЧ попасть и заработать там нельзя. Поэтому клубы и могут позволить эксперименты в составах»
Дмитрий Булыкин порассуждал о финансовых выплатах за чемпионский титул в Мир РПЛ.
«Чемпионство сейчас не дает прежней выгоды в финансовом плане, ведь в Лигу чемпионов попасть нельзя и соответственно нельзя там заработать денег. А ведь даже за участие в групповом раунде платят приличные средства.
Поэтому сейчас за первое место в РПЛ получаешь только славу и почет, но не большие деньги. Возможно, поэтому клубы и могут позволить себе некоторые эксперименты в составах», – сказал бывший форвард «Локомотива».
Призовые за выступление в общем этапе нынешнего сезона Лиги чемпионов составляют 18,62 млн евро.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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