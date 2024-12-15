Обухов о чемпионстве «Спартака»: «По нынешней игре вероятность большая, команда здорово играет. Но зимняя пауза может много изменить»

Владимир Обухов оценил шансы «Спартака» на чемпионство.

– Вам нравится игра «Спартака»?

– Да, сейчас команда здорово играет. Угальде раскрылся. Сначала на него никто особо не ставил, у него была неуверенность, но сейчас он адаптировался.

– Говорят, со Станковичем «Спартак» может стать чемпионом. Согласны?

– Посмотрим. Если смотреть по нынешней игре, то вероятность большая. Но зимняя пауза может многое изменить, – сказал экс-игрок «Спартака ».