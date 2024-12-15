Обухов о чемпионстве «Спартака»: «По нынешней игре вероятность большая, команда здорово играет. Но зимняя пауза может много изменить»
Владимир Обухов оценил шансы «Спартака» на чемпионство.
– Вам нравится игра «Спартака»?
– Да, сейчас команда здорово играет. Угальде раскрылся. Сначала на него никто особо не ставил, у него была неуверенность, но сейчас он адаптировался.
– Говорят, со Станковичем «Спартак» может стать чемпионом. Согласны?
– Посмотрим. Если смотреть по нынешней игре, то вероятность большая. Но зимняя пауза может многое изменить, – сказал экс-игрок «Спартака».
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем