  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Обухов о предвзятости судей: «В 70-80% матчей было такое чувство. Доказательств нет, только догадки»
1

Обухов о предвзятости судей: «В 70-80% матчей было такое чувство. Доказательств нет, только догадки»

Владимир Обухов рассказал, что часто ощущал предвзятость судей во время карьеры.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что один из функционеров «Крыльев Советов» сообщил ему о долге в размере 36 млн рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Когда вы играли в футбол, у вас было ощущение, что судья предвзят и что-то в игре нечисто?

– Всегда было такое чувство (смеется). В 70-80 процентах матчей.

Верите, что такое возможно?

– Все возможно. Но доказательств нет никаких. Это только догадки, – сказал бывший нападающий «Спартака», «Ростова» и «Оренбурга». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoсудьи
logoСпартак
logoРостов
logoВладимир Обухов
logoОренбург
logoпремьер-лига Россия
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Орлов о «Крыльях»: «Решили продавать игроков и зарабатывать, но никто не думает, как дальше команда будет жить. Еще и скандал, что клуб должен 36 млн, это же бандитизм!»
4сегодня, 18:43
ЭСК поддержал решение Казарцева не показывать 2-ю желтую Ленини за игру рукой в матче с «Локо»: «Это не срыв перспективной атаки, нарушение произошло далеко от ворот»
29сегодня, 16:02
ЭСК РФС: Москалев верно отменил два гола «Зенита» в матче с «Акроном»
43сегодня, 12:06
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
«Райо Вальекано» – «Реал». 2:1 – Вальверде дальним ударом отыграл один гол! Онлайн-трансляция
674 минуты назадLive
Ямаль – лучший молодой игрок мира по версии GiveMeSport. Беллингем – 2-й, Виртц – 4-й, Эндрик и Гюлер выше Гави
514 минут назад
Трой Дини: «Не думаю, что Дьокереш – прирожденный бомбардир. Если бы он мог привести «МЮ» или «Арсенал» к титулу, они бы его уже купили»
539 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Райо», «Севилья» обыграла «Сельту», «Жирона» уступила «Мальорке»
12643 минуты назадLive
Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Реймса», «Марсель» сыграл 1:1 с «Лиллем», «ПСЖ» Сафонова встретится с «Лионом» в воскресенье
744 минуты назадLive
«Ман Сити» пообщался с Погба o трансфере. Хавбек сомневается из-за игры за «МЮ» и предпочел бы Италию, Испанию или Германию (The Independent)
3451 минуту назад
«Аталанта» роликом с российской песней «Сигма-бой» отметила 10-ю победу подряд в Серии А
1459 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» играет с «Венецией», «Наполи» победил «Удинезе», «Аталанта» одолела «Кальяри»
2659 минут назадLive
Чемпионат Германии. «Бавария» проиграла «Майнцу», «Байер» победил «Аугсбург», «Санкт-Паули» уступил «Вердеру»
31сегодня, 19:42
«Зенит» не футбольная команда, а коммерческая структура. Каждый игрок РПЛ хочет туда, а у клуба манера все прибирать к рукам, а потом перепродавать или отдавать в аренду». Кавазашвили о петербуржцах
11сегодня, 19:33
Ко всем новостям
Последние новости
Конте о 3:1 с «Удинезе»: «Наполи» контролировал игру от начала до конца. Мы должны играть так – владеть мячом, доминировать, прессинговать высоко и не отдавать инициативу»
12 минут назад
«Ювентус» – «Венеция». 1:0 – Гатти забил на 19-й. Онлайн-трансляция
724 минуты назадLive
«Реал» сыграет с «Пачукой» в финале Межконтинентального кубка 18 декабря в Катаре
530 минут назад
Марков не верит, что игроки могут прожить на 30 000 рублей: «Конечно, если запрешься дома и не будешь выходить... Но я бы так не смог»
430 минут назад
Кавазашвили о легионерах РПЛ: «8-10 серьезных исполнителей, остальные – посредственные. Жаль, что вместо наших ребят появляются разноцветные футболисты»
1139 минут назад
Межконтинентальный кубок. «Пачука» по пенальти победила египетский «Аль-Ахли»
40 минут назад
«Реймс» – «Монако». Головин играет. Онлайн-трансляция
44 минуты назадLive
«Зенит» поздравил российских пловцов с золотом в смешанной эстафете на ЧМ на короткой воде: «Ждем на «Газпром Арене»!»
1сегодня, 19:37Фото
У «Жироны» три подряд поражения и серия из шести матчей без побед
6сегодня, 19:25
Промес о том, почему не общается с прессой: «Обо мне написано столько чуши, что пока лучше ничего не говорить»
4сегодня, 19:13
Рекомендуем