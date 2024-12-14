Обухов о предвзятости судей: «В 70-80% матчей было такое чувство. Доказательств нет, только догадки»

Владимир Обухов рассказал, что часто ощущал предвзятость судей во время карьеры.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что один из функционеров «Крыльев Советов» сообщил ему о долге в размере 36 млн рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

– Когда вы играли в футбол, у вас было ощущение, что судья предвзят и что-то в игре нечисто?

– Всегда было такое чувство (смеется). В 70-80 процентах матчей.

– Верите, что такое возможно?

– Все возможно. Но доказательств нет никаких. Это только догадки, – сказал бывший нападающий «Спартака», «Ростова» и «Оренбурга».