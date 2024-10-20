Милота дня. 7-летний сын Обухова настраивает на важнейший матч с «Амкалом»

«Мы будем первые. Всегда».

Главный матч воскресенья в Winline Кубке Медиалиги – «Амкал» против ФК «10». Клуб Азамата Мусагалиева рисковал пролететь мимо плей-офф, и чтобы гарантировать участие в нем требовалось победить «Амкал».

Установку на важнейший матч неожиданно давал сын форварда «Десятки» Владимира Обухова – семилетний Мирослав.

«Понимаю. Переживаете, что мы вылетим из Кубка и будем ждать осень и зиму. Точно дождемся весны. Но этого не должно случиться, ребят. Понимаете? Не должно случиться. Мы будем на первом месте Всегда».

Команда поддержала парня: подхватила традиционную для 10 кричалку «Петя – Тен». «Красава», – похвалил форвард Кутуз.

Почему команду заряжал сын Обухова?

Экс-форвард «Спартака» и «Оренбурга» Владимир Обухов присоединился к «Десятке» летом 2024-го. Еще недавно он играл в РПЛ, а переход в Медиалигу объяснил желанием жить в Москве и проводить больше времени с семьей.

Мирослав (младший сын Обухова) регулярно приходит на матчи Кубка Медиалиги. После седьмого тура даже завирусилось видео с ним: в матче против Родины Медиа Обухов-младший энергично подсказывал игрокам с бровки. Например, отчитал хавбека Игоря Киреева.

Мирослав: Игорь, не отворачивайся, когда идешь назад

Киреев: …

Сын Обухова: Смотри, не отворачивайся, когда идешь назад

Киреев: Не бойся, я посматриваю.

Сын Обухова: Но я видел один момент…

Киреев: Хорошо-хорошо.

Обухов-младший появлялся и во флагманском шоу «Десятки» Сезонье. Владимир рассказал, что на заставке у сына стоит звезда «10» Сергей Кутузов.

Фанатам явно нравится сын Обухова. Видео с зарядом перед «Амкалом» разошлось по телеграм-каналам и собрало позитивные комментарии.

❤️ «Чисто я болею за «Спартак» в матче с «Ливерпулем» в 92-м. Лучший»

❤️ «Соберитесь, Петя лучший! Хотя бы ради Пети сделайте все, что в ваших силах!»

❤️ «После такого должны побежать»

❤️ «Как он переживает…»

Заряд Обухова-младшего не помог «Десятке» – клуб проиграл «Амкалу» (0:2).

Лучший форвард медиафутбола, эпичный вылет в 1/8 и любовь Мусагалиева. Кто сегодня сыграет с «Краснодаром»?