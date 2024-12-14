  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Депутат Терюшков о долгах «Химок»: «Московская область предпримет все возможные и допустимые действия по выводу клуба из зоны риска, хотя он ушел от бюджетного финансирования»
6

Депутат Терюшков о долгах «Химок»: «Московская область предпримет все возможные и допустимые действия по выводу клуба из зоны риска, хотя он ушел от бюджетного финансирования»

Роман Терюшков заявил о готовности властей поддержать «Химки».

Ранее сообщалось, что клубу грозит банкротство из-за долгов в размере миллиарда рублей.

«Московская область внимательно следит за происходящим, несмотря на то, что последние несколько лет клуб полностью ушел от бюджетного финансирования, реализуя экономическую деятельность исключительно за счет спонсорских средств.

В ситуации подтверждения кризиса управления АНО ФК «Химки» и готовности идти на контакт со стороны представителей инвестора мы предпримем все возможные и допустимые действия по выводу клуба из зоны риска.

При отказе от переговорных позиций сможем лишь сторонне наблюдать за развитием событий, каким бы оно ни было, так как на текущий момент клуб частный», – отметил депутат Госдумы РФ.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: &laquo;РБ Спорт&raquo;
logoХимки
logoРоман Терюшков
Государственная дума
logoпремьер-лига Россия
Политика
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Депутат Свищев о «Химках» на фоне задержания Садыгова: «Московская область и РФС должны поддержать клуб. Это неотъемлемая единица российского футбола»
55сегодня, 09:37
«Химки» все еще не заплатили «Оренбургу» за трансфер Веры: «Обещали перевести деньги в ноябре – начале декабря»
8вчера, 14:02
«Участие «Химок» в РПЛ нужно запретить на законодательном уровне. Миллионы долларов улетают в пустоту». Егоров о долгах клуба
38вчера, 12:29
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в меньшинстве сыграл вничью с «Фулхэмом», «Арсенал» и «Эвертон» не забили, «Ньюкасл» разгромил «Лестер»
3296 минут назадLive
Чемпионат Германии. «Бавария» проиграла «Майнцу», «Байер» победил «Аугсбург», «Санкт-Паули» против «Вердера»
267 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Райо», «Севилья» против «Сельты», «Жирона» уступила «Мальорке»
237 минут назадLive
«Ливерпуль» не проигрывает три месяца: 16 побед и 3 ничьих. «Красные» потеряли очки в двух турах АПЛ подряд
2033 минуты назад
«Ливерпуль» – «Фулхэм» – 2:2. Жота сравнял на 86-й, у Робинсона 2 ассиста, Робертсона удалили на 17-й
4934 минуты назад
«Краснодар» готов заплатить 10 млн евро за вингера «Интернасьонала» Уэсли и может списать долг в 1,5 млн за Вандерсона
1035 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» сыграет с «Венецией», «Наполи» против «Удинезе», «Аталанта» одолела «Кальяри»
1836 минут назадLive
Игрок «Локомотива» рубился на любительском уровне? А есть ли клуб с тучкой на эмблеме?
37 минут назадСпецпроект
«Бавария» проиграла в Бундеслиге впервые при Компани, но остается 1-й в таблице
8сегодня, 16:29
«Аталанта» лидирует в Серии А после 10 побед подряд. Сегодня команда Гасперини обыграла «Кальяри» (1:0) благодаря голу Дзаньоло
15сегодня, 15:52
Ко всем новостям
Последние новости
«Майнц» выиграл у «Баварии» 4 из 5 последних матчей Бундеслиги дома
111 минут назад
У ван Нистелроя первое поражение во главе «Лестера» – 0:4 от «Ньюкасла» после победы и ничьей
325 минут назад
«Арсенал» выиграл 1 из 3 последних матчей. Серия без поражений – 8 игр
1030 минут назад
«Удинезе» – «Наполи». Лукаку играет. Онлайн-трансляция
37 минут назадLive
Межконтинентальный кубок. «Пачука» играет с египетским «Аль-Ахли»
37 минут назадLive
«Арсенал» не выиграл у «Эвертона» – 0:0
4445 минут назад
Только «ПСЖ» и «Ювентус» не проигрывали в топ-чемпионатах. «Бавария» сегодня впервые уступила
246 минут назад
Дьяков про РПЛ: «Зенит» не будет чемпионом, если соперники в себя поверят. «Спартак» пару матчей назад был в 8-9 очках от него, а сейчас – в 2. «Краснодар» рядом, «Локо» и «Динамо» не так далеко»
754 минуты назад
Полузащитник «Майнца» Ли Чжэ Сон набрал 13 очков за дубль «Баварии». Мюнхенцы впервые проиграли в Бундеслиге
3сегодня, 16:33Фэнтези
Салах отдал 100-й голевой пас за «Ливерпуль» – на Гакпо в матче с «Фулхэмом». У египтянина 13+9 в 15 матчах АПЛ – он лучший в лиге по «гол+пас»
6сегодня, 16:31
Рекомендуем