Депутат Терюшков о долгах «Химок»: «Московская область предпримет все возможные и допустимые действия по выводу клуба из зоны риска, хотя он ушел от бюджетного финансирования»
Роман Терюшков заявил о готовности властей поддержать «Химки».
Ранее сообщалось, что клубу грозит банкротство из-за долгов в размере миллиарда рублей.
«Московская область внимательно следит за происходящим, несмотря на то, что последние несколько лет клуб полностью ушел от бюджетного финансирования, реализуя экономическую деятельность исключительно за счет спонсорских средств.
В ситуации подтверждения кризиса управления АНО ФК «Химки» и готовности идти на контакт со стороны представителей инвестора мы предпримем все возможные и допустимые действия по выводу клуба из зоны риска.
При отказе от переговорных позиций сможем лишь сторонне наблюдать за развитием событий, каким бы оно ни было, так как на текущий момент клуб частный», – отметил депутат Госдумы РФ.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем