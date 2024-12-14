Депутат Свищев о «Химках» на фоне задержания Садыгова: «Московская область и РФС должны поддержать клуб. Это неотъемлемая единица российского футбола»

Дмитрий Свищев заявил о необходимости поддержать «Химки».

– После задержания Туфана Садыгова в СМИ сообщили, что у «Химок» долги почти на миллиард рублей. Как думаете, какие есть пути решения в данной ситуации?

– Надеюсь, что на жизнеспособность клуба данное событие не повлияет.

Уверен, Московская область и РФС должны в данной ситуации протянуть руку помощи и поддержать клуб. Это неотъемлемая единица российского футбола.

Здесь очень важно, чтобы в данный момент все проявили солидарность, когда клубу тяжело. Да, проблемы со спонсором.

Да, это может растянуться на года. Следствие может долго длиться, проблемы могут возникнуть. Хотя мы все очень хотим, чтобы все было стабильно.

Но сейчас я очень хочу, чтобы РФС, РПЛ , правительство Московской области, а может и другие спонсоры‑партнеры «Химок» обязательно поддержали клуб.

Иначе это может стать нехорошей тенденцией. Это никому не нужно, – сказал депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев.

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