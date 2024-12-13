«Химки» все еще не заплатили «Оренбургу» за трансфер Веры: «Обещали перевести деньги в ноябре – начале декабря»
Полузащитник перешел в подмосковный клуб из «Оренбурга» 11 июля, подписав контракт на два года. Сообщалось, что «Химки» должны заплатить за игрока миллион евро.
Из-за невыплаты «Оренбург» подал иск в палату по разрешению споров при РФС.
«Обещали перевести деньги в ноябре – начале декабря. Мы в контакте с руководителями «Химок», – сообщил президент «Оренбурга» Василий Еремякин.
Вера провел за «Химки» 18 матчей в Мир РПЛ, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Подробная статистика аргентинца доступна по ссылке.
Глава «Оренбурга»: «Химки» до сих пор не заплатили за Веру, мы подали иск в РФС. Нам сильно нужны средства, скоро зимнее трансферное окно»
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