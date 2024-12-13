  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Химки» все еще не заплатили «Оренбургу» за трансфер Веры: «Обещали перевести деньги в ноябре – начале декабря»
4

«Химки» все еще не заплатили «Оренбургу» за трансфер Веры: «Обещали перевести деньги в ноябре – начале декабря»

«Химки» до сих пор не оплатили трансфер Лукаса Веры.

Полузащитник перешел в подмосковный клуб из «Оренбурга» 11 июля, подписав контракт на два года. Сообщалось, что «Химки» должны заплатить за игрока миллион евро.

Из-за невыплаты «Оренбург» подал иск в палату по разрешению споров при РФС.

«Обещали перевести деньги в ноябре – начале декабря. Мы в контакте с руководителями «Химок», – сообщил президент «Оренбурга» Василий Еремякин.

Вера провел за «Химки» 18 матчей в Мир РПЛ, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Подробная статистика аргентинца доступна по ссылке.

Глава «Оренбурга»: «Химки» до сих пор не заплатили за Веру, мы подали иск в РФС. Нам сильно нужны средства, скоро зимнее трансферное окно»

«Химкам» грозит банкротство из-за долгов на миллиард рублей по зарплате, премиальным, трансферам, судам (Иван Карпов)

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
logoЛукас Вера I
деньги
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
logoОренбург
Василий Еремякин
Р-Спорт
трансферы
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Химкам» грозит банкротство из-за долгов на миллиард рублей по зарплате, премиальным, трансферам, судам (Иван Карпов)
116вчера, 20:59
РФС запретил «Химкам» регистрацию новых футболистов из-за долгов по трансферам перед «Балтикой» и «Оренбургом» и по выплатам Журавлеву
61 ноября, 17:57
Глава «Оренбурга»: «Химки» до сих пор не заплатили за Веру, мы подали иск в РФС. Нам сильно нужны средства, скоро зимнее трансферное окно»
1719 октября, 09:52
«Химки» 3 месяца задерживают зарплату и премиальные футболистам (Legalbet)
7814 октября, 16:18
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Пеп о Родри: «Чикаго» выиграл 6 титулов НБА с Джорданом, верно? Сколько они выиграли, когда он завершил карьеру? Мы проводим сезон без обладателя «Золотого мяча»
211 минут назад
Баннер с Боратом в форме «Челси» привезли фанаты «синих» на матч с «Астаной». Полиция Казахстана его отобрала
1021 минуту назадФото
Цена Месси упала на 5 млн евро – до 20 млн. Цена Роналду понизилась с 15 до 12 млн евро (Transfermarkt)
1245 минут назад
«Ман Сити» возглавляет клубный рейтинг УЕФА, «Реал» – 2-й, «Бавария» – 3-я. «Зенит» опустился на 112-е место, «Спартак» – на 123-е, «Локо» – на 151-е, «Краснодар» – на 183-е
37сегодня, 14:10
Гвардиола о «Ман Сити»: «Люди говорят: «В чем проблема?» Проблема – это календарь. Число травм заставило задуматься о составе из 25-30 футболистов»
31сегодня, 14:04
Аморим перед дерби: «Ман Сити» находится в лучшей ситуации – даже в текущий момент. «МЮ» постарается выиграть»
10сегодня, 13:50
«Черчесов не волшебник. Он проводит масштабную работу, которая пока не видна взору болельщика». Агузаров о тренере Казахстана
12сегодня, 13:49
Видео с флагом ДНР на трибуне «Сосьедада» во время матча с «Динамо» Киев появилось в соцсетях. Клуб заявил, что не опасается санкций
46сегодня, 13:49Фото
Палмер подал заявку на регистрацию бренда Cold Palmer в честь своего празднования. Марка может использоваться для продажи напитков, еды, одежды, игрушек и автомобилей (The Sun)
10сегодня, 13:35
Осинькин покинет «Крылья» летом. Уйдет также руководство клуба – из-за подозрений в участии «в схеме по заносу денег судьям» (Mash)
66сегодня, 13:17
Ко всем новостям
Последние новости
Артета о трансферах «Арсенала»: «Не жду, что январь будет сверхнасыщенным, но сюрпризы случаются всегда»
7 минут назад
Денис Глушаков: «Жду, что «Зенит» не выиграет РПЛ в следующем году. Пусть хотя бы фанатам поднимут настроение. Хочу, чтобы чемпионом стал либо «Спартак», либо «Краснодар»
18 минут назад
Дмитрий Аленичев: «Впечатляет то, что «Спартак» показал в последних 6-7 матчах. Чемпионская игра. Станкович определился с составом и прошелся катком по соперникам»
222 минуты назад
Смородская о словах Орлова про Красножана и договорные матчи: «Достали историю 100-летней давности. Не хочу с ним вообще полемизировать!»
426 минут назад
Энцо Мареска: «Челси» не чувствует готовность к борьбе за титул АПЛ. Начнешь мыслить на два месяца вперед, начнутся плохие времена»
434 минуты назад
Чемпионат Испании. «Вальядолид» против «Валенсии», «Реал» сыграет с «Райо Вальекано» в субботу, «Барса» примет «Леганес» в воскресенье
236 минут назад
Чемпионат Италии. «Эмполи» против «Торино», «Юве», «Наполи» и «Аталанта» проведут матчи в субботу
536 минут назад
Черчесов о жеребьевке отбора ЧМ для Казахстана: «Группа могла быть и сложнее, и слабее. Но бумага есть бумага. Важнее своя команда – мы проделали работу»
141 минуту назад
Зобнин о вылете «Динамо» из РПЛ в 2016-м: «Спартак» нас похоронил: если бы они обыграли «Уфу», мы бы сохранились. Все виноваты – от руководителя до игроков»
350 минут назад
Постекоглу о словах про Вернера: «Это не критика, а оценка. Не собираюсь беспокоиться о задетом самолюбии людей. Он выиграл ЛЧ – это уровень, а он его не достиг»
251 минуту назад
Рекомендуем