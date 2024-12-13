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«Участие «Химок» в РПЛ нужно запретить на законодательном уровне. Миллионы долларов улетают в пустоту». Егоров о долгах клуба

Дмитрий Егоров призвал запретить участвовать «Химкам» в РПЛ.

«После ареста Туфана Садыгова выяснилось, что «Химки», одним из учредителей которых является московская область, должны почти миллиард игрокам, сотрудникам, другим клубам и тд.

Если это так, то участие «Химок» в РПЛ нужно запретить на законодательном уровне как пространство, где сотни миллионов долларов улетают в пустоту, в то время как во всей московской области нет ни одного полноценного футбольного манежа.

За «Химки» не болеют даже местные. На них ходит меньше людей, чем на «Броуков» в МФЛ в Одинцове. На их соцсети никто не подписан. Клуб не работает. В нем нет души. Значит, он не нужен даже химчанам.

Мне также непонятно: ребята, которые там работали. У вас же такой ресурс! РПЛ!!! Каждый матч – событие! Масса интересного вокруг! Как же нужно ненавидеть свой проект, чтобы С ТАКИМ РЕСУРСОМ НЕ СДЕЛАТЬ НИ-ЧЕ-ГО.

Поразительные менеджеры в наших клубах. Просто поразительные», – написал президент «Броуков».

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
logoДмитрий Егоров
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
logoWinline Медиалига
деньги
logoБроукБойз
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