Роман Павлюченко: «Хотел бы, чтобы «Спартак» был чемпионом. «Зениту» надо передохнуть, интерес к чемпионату пропадет. Еще сезон не начался, а уже все говорят, что он – чемпион»

Роман Павлюченко высказался о борьбе за чемпионство в Мир РПЛ.

– Думаю, те команды, которые сейчас идут в четверке, будут биться за чемпионство. Как показывает практика, с таким «Зенитом » реально конкурировать.

Если тысячу человек спросить, то кто мог подумать, что «Крылья Советов » обыграют «Зенит» (3:2) в Питере? Из тысячи только один бы такое предположил, а остальные вместе со мной были бы уверены, что шансов нет. Но что в итоге произошло? Приехали и обыграли.

– Хотели бы, чтобы чемпион сменился?

– Я бы хотел, чтобы «Спартак» был чемпионом. «Зениту» надо уже чуть-чуть передохнуть, потому что с каждым годом интерес к чемпионату пропадет.

Еще чемпионат не начался, а уже все говорят, что «Зенит» – чемпион. Поэтому им надо немного «паузнуть», а там посмотрим. У нас чемпионат веселый, здесь все возможно, – сказал бывший нападающий «Спартака».

«Спартак » после 17-ти туров набрал 34 очка и занимает 3-е место в Мир РПЛ . Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 5 очков.