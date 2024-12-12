  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Павлюченко о том, что ВЦИОМ назвал хоккей национальным спортом: «Футбол – №1 для меня. Число болельщиков несопоставимо. В хоккее 5-6 лучших сборных всю жизнь играют между собой»
12

Павлюченко о том, что ВЦИОМ назвал хоккей национальным спортом: «Футбол – №1 для меня. Число болельщиков несопоставимо. В хоккее 5-6 лучших сборных всю жизнь играют между собой»

Роман Павлюченко не согласен с ВЦИОМ, что хоккей – национальный спорт в России.

Ранее, по результатам декабрьского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), россияне назвали хоккей главным национальным видом спорта.

– Это выбор людей. У каждого есть свое мнение, кому что нравится. Хоккей у нас в стране тоже популярный. Мне не обидно, на самом деле. Для меня, например, футбол – №1.

Если сравнить аудиторию, сколько болельщиков приходит его посмотреть, а сколько – хоккей. Тут все несопоставимо. Хоккей – тоже яркий вид спорта. Я тоже люблю его, смотрю, у меня много друзей-хоккеистов. 

– Возможно, у людей сформировалось такое мнение из-за того, что много россиян играет в НХЛ, лучшей лиге мира, а наших легионеров в Европе, к сожалению, сейчас не так много?

– Здесь нельзя сравнивать. В хоккее пять-шесть лучших сборных между собой всю жизнь играют, остальные просто присутствуют, а в футболе смотрите, сколько команд. У нас в России хоккеисты всегда были лучшими, – сказал бывший нападающий сборной России.

27% россиян считают хоккей национальным видом спорта, за футбол и фигурное катание – по 9%. Лапту назвали 2% опрошенных, литрбол – 1%

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
болельщики
logoРоман Павлюченко
болельщики
logoНХЛ
logoКХЛ
logoпремьер-лига Россия
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Футбол – номер один в России по посещаемости, авторитету. Так что это ошибочное представление». Борис Игнатьев о том, что хоккей – главный спорт по опросу ВЦИОМ
11сегодня, 15:59
Тарасова про опрос о национальном виде спорта: «Футбол приносит болельщикам лишь страдания, а хоккей – победы. Все по делу»
71сегодня, 10:10
Александр Кожевников: «В России хоккей – национальный спорт. Он приносил больше побед, смотрибельный, борьба есть. В футболе лежат долго, что вызывает негативные эмоции»
26сегодня, 09:34
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Роман Ротенберг: «Канадская телекомпания TSN настаивает, чтобы ИИХФ вернула Россию на МЧМ. Сенсация, но это так. За подробностями обратитесь к канадцам»
1511 минут назад
Кубок Первого канала. «Россия 25» обыграла сборную мира КХЛ, Беларусь победила Казахстан
301сегодня, 17:45
Владислав Третьяк: «Противостояние России и Канады – венец хоккея. Хотели бы провести матч в Москве, но будем прорабатывать вариант в Дубае»
9сегодня, 17:27
Массовой дракой завершился матч школьных команд в Чебоксарах. Арбитр и зрители разнимали игроков
12сегодня, 16:51Видео
Роман Ротенберг: «В Дубае и Абу-Даби есть две арены, там можно залить лед. Можем привезти лучшие команды в мире, без политики. Это будет прорыв»
36сегодня, 16:15
«Коламбус» отменил «Вечер русского наследия» из-за протестов украинских организаций штата Огайо. Они считают мероприятие политической акцией
57сегодня, 16:01
Путин вручил Михайлову орден «За заслуги перед Отечеством» II степени: «Он был кумиром моей мамы. Для меня большая честь награждать таких людей в Кремле»
27сегодня, 15:28
Фетисов о том, что ВЦИОМ назвал хоккей национальным спортом: «Поддержка Путина стоит за этим. С начала 2000-х мы больше всех в мире вложились в развитие хоккея»
14сегодня, 15:00
Половина пользователей не могут пройти этот хоккейный тест! Сколько наберете вы?
сегодня, 15:00Спецпроект
Вице-президент Федерации хоккея ОАЭ о клубе КХЛ от страны: «У нас есть свои лиги. Мы развиваемся, к нам приезжали бразильские команды»
9сегодня, 14:47
Ко всем новостям
Последние новости
«Автомобилист» поместил Лайпсика в список отказов. Форвард набрал 7 очков в 25 матчах сезона
340 минут назад
Быков о том, что ВЦИОМ назвал хоккей национальным спортом: «На нем не приходится скучать. Фигурное катание и футбол – тоже динамичные, трудно сравнивать. Баскетбол достоин внимания»
57 минут назад
Иван Демидов: «Не скажу, что полностью доволен сезоном. С Ротенбергом есть индивидуальные беседы, он часто проводит их не только с молодыми игроками СКА»
1сегодня, 17:42
Майоров о национальном спорте: «СМИ задвигают хоккей на второй план. В газете 5 страниц про футбол, одна – про хоккей, и то половина – про НХЛ, которая неинтересна»
6сегодня, 17:12
Гендиректор ФХР об отстранении России: «Формулировка ИИХФ – фуфло, чисто политическое решение. Вспомните Израиль – отстранение быстро откатили»
2сегодня, 16:28
Директор Федерации хоккея ОАЭ: «Были удивлены архитектурой «СКА Арены». У России лучшая школа хоккея, русская культура должна продвигаться за пределы страны»
1сегодня, 15:45
Третьяк про 11,5 млн Шестеркина в «Рейнджерс»: «Желаю ему выиграть Кубок Стэнли, чтобы доказать, что не зря ему такие деньги платят»
2сегодня, 15:13
«Лада» выменяла Севостьянова у «Автомобилиста» на денежную компенсацию и арендовала Волкова у «Локомотива»
сегодня, 14:28
Маккиннон и Рантанен стали самым результативным дуэтом в истории «Колорадо» и «Квебека», обойдя братьев Штястны
сегодня, 13:37
Ги Буше: «Авангарду» нужны 4 звена, где все взаимозаменяемы. Не будет привилегий за прошлые заслуги – кто лучше себя проявляет, тот получает больше времени»
10сегодня, 13:17
Рекомендуем