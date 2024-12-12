Павлюченко о том, что ВЦИОМ назвал хоккей национальным спортом: «Футбол – №1 для меня. Число болельщиков несопоставимо. В хоккее 5-6 лучших сборных всю жизнь играют между собой»

Роман Павлюченко не согласен с ВЦИОМ, что хоккей – национальный спорт в России.

Ранее, по результатам декабрьского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), россияне назвали хоккей главным национальным видом спорта.

– Это выбор людей. У каждого есть свое мнение, кому что нравится. Хоккей у нас в стране тоже популярный. Мне не обидно, на самом деле. Для меня, например, футбол – №1.

Если сравнить аудиторию, сколько болельщиков приходит его посмотреть, а сколько – хоккей. Тут все несопоставимо. Хоккей – тоже яркий вид спорта. Я тоже люблю его, смотрю, у меня много друзей-хоккеистов.

– Возможно, у людей сформировалось такое мнение из-за того, что много россиян играет в НХЛ, лучшей лиге мира, а наших легионеров в Европе, к сожалению, сейчас не так много?

– Здесь нельзя сравнивать. В хоккее пять-шесть лучших сборных между собой всю жизнь играют, остальные просто присутствуют, а в футболе смотрите, сколько команд. У нас в России хоккеисты всегда были лучшими, – сказал бывший нападающий сборной России.

27% россиян считают хоккей национальным видом спорта, за футбол и фигурное катание – по 9%. Лапту назвали 2% опрошенных, литрбол – 1%