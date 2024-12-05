Павлюченко о Станковиче в «Спартаке»: «Во 2-й части можно 5 матчей подряд выиграть, и ты уже почти на 1-м месте. Нужно дать время – подводить итоги, когда сезон закончится»
Роман Павлюченко заявил, что рано оценивать работу Деяна Станковича в «Спартаке».
Сербский тренер возглавил красно-белых минувшим летом, подписав контракт с клубом до 30 июня 2026 года.
«Станковичу нужно дать время. Впереди зимний перерыв, будут сборы. Подводить какие-то итоги нужно, когда сезон закончится. Все-таки первый круг еще ни о чем не говорит.
Во второй части чемпионата можно пять матчей подряд выиграть, и ты уже идешь почти на первом месте. Все только начинается. Явно еще произойдут какие-то усиления: кто-то уйдет, кто-то придет», – сказал бывший нападающий «Спартака».
После 17 туров Мир РПЛ команда Станковича набрала 34 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 5 очков.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Legalbet
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