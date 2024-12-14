«Вальядолид» возглавил аргентинец Кокка, тренировавший Мексику. Команда Роналдо идет предпоследней в Ла Лиге

«Вальядолид» объявил о назначении нового главного тренера.

Им стал аргентинец Диего Кокка. Его последним местом работы была сборная Мексики.

Стоит отметить, что «Вальядолид», которым владеет экс-футболист Роналдо, идет предпоследним в Ла Лиге, набрав 12 очков. У последней «Валенсии» 10 баллов и 2 матча в запасе.

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