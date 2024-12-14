«Вальядолид» возглавил аргентинец Кокка, тренировавший Мексику. Команда Роналдо идет предпоследней в Ла Лиге
«Вальядолид» объявил о назначении нового главного тренера.
Им стал аргентинец Диего Кокка. Его последним местом работы была сборная Мексики.
Стоит отметить, что «Вальядолид», которым владеет экс-футболист Роналдо, идет предпоследним в Ла Лиге, набрав 12 очков. У последней «Валенсии» 10 баллов и 2 матча в запасе.
«Роналдо, иди домой». Фаны «Вальядолида» при 0:5 играли на трибуне в теннис
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Вальядолида»
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